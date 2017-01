Farul vrea trei puncte duminică, în deplasarea de la Jiul

Cu stadionul aproape plin după multă vreme, poate şi pentru că intrarea a fost gratuită, FC Farul a fost la un pas să dea lovitura şi să cucerească trei puncte în faţa liderului detaşat al Ligii I, Dinamo Bucureşti, încheind la egalitate, 1-1, partida disputată miercuri seară, în etapa a 28-a. Impulsionaţi de încurajări, dar şi speriaţi de ameninţarea cu retrogradarea, Guriţă şi compania au făcut probabil cel mai bun joc din acest retur, chiar dacă au ajuns la şapte meciuri fără victorie, serie negativă mai puţin întîlnită la Constanţa în ultimele sezoane. Remiza a dat frîu bucuriei, antrenorul Basarab Panduru manifestîndu-se cu exuberanţă la finalul partidei, cînd a rămas minute bune pe teren în aplauzele suporterilor. În schimb, oficialii constănţeni nu au fost la fel de încîntaţi, avertizînd că Farul rămîne în continuare o candidată la retrogradare. “Dacă nu învingem la Petroşani, acest punct nu are nicio valoare. De fapt, aceasta este cea mai mare problemă a echipei: jucăm bine împotriva formaţiilor puternice şi pierdem în faţa celor mai slabe cotate”, au explicat conducătorii grupării de pe litoral. “Sîntem mulţumiţi de rezultat şi mai ales de joc, ţinînd cont că am jucat împotriva viitoarei campioane. Egalul ne ajută foarte mult, pentru că am egalat la puncte UTA şi ne-am distanţat la trei puncte de Ceahlăul. Trebuie să cîştigăm însă la Petroşani, pentru că este şansa noastră să ne salvăm de la retrogradare”, a spus autorul golului constănţean, Dinu Todoran. Jucătorii constănţeni vor pleca astăzi spre Petroşani, unde duminică, de la ora 17.00, vor întîlni Jiul, în etapa a 29-a a Ligii I. Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri formată din Anton Heleşteanu (Iaşi), ajutat de Dorin Mudura (Oradea) şi Daniel Burloiu (Galaţi).

Duel între Panduru şi fanii dinamovişti

Partida Farul - Dinamo a fost “pigmentată” şi de duelul dintre Panduru şi galeria dinamovistă, mai ales că antrenorul constănţean s-a declarat în dese rînduri un stelist convins. Suporterii bucureşteni l-au înjurat şi i-au strigat să meargă “la puşcărie”, în timp ce Panduru le-a răspuns prin semne obscene, motiv pentru care a şi fost atenţionat de observatorul Octavian Goga. În tribune, atmosfera a fost mult mai liniştită decît anul trecut, lipsind incidentele între suporteri şi forţele de ordine. Cu toate acestea, 10 spectatori au fost sancţionaţi de jandarmii constănţeni cu sume cuprinse între 100 şi 1.500 de lei, suma totală a sancţiunilor contravenţionale ridicîndu-se la 6.000 lei.