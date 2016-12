Fascinaţia Chinei, în fotografii şi eseuri

Declarată „Fereastră deschisă a Shanghai-ului în România”, Universitatea „Andrei Şaguna” are frumoasa misiune de a promova cultura chineză nu doar la Constanţa, în spaţiul academic, ci şi în localităţile din judeţ, cum ar fi Medgidia şi Mangalia. În acest context se înscrie şi vernisajul expoziţiei de artă fotografică „Culture and Citizens in Shanghai”, care a avut loc, ieri, la Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu” din Medgidia. Evenimentul face parte din seria acţiunilor dedicate schimburilor interculturale româno-chineze şi a legăturilor dintre municipiile înfrăţite: Medgidia - Zhumadian şi Constanţa - Shanghai.

„PE ARIPILE CULTURII CHINEZE” De asemenea, expoziţia de fotografie „Pe aripile culturii chineze” va fi vernisată, astăzi, de la ora 11.00, la Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia, după ce, timp de aprox. două săptămâni, a fost admirată de studenţii, profesorii şi oaspeţii Universităţii „Andrei Şaguna”. Expoziţia oferă, prin intermediul fotografiilor care o alcătuiesc, o imagine de ansamblu a frumuseţilor, obiceiurilor şi tradiţiilor din Ţara Mătăsii şi a urşilor Panda. Alături de instantaneele care redau frumuseţea Chinei, vor fi expuse imagini prezentând aspecte ale vieţii contemporane şi tradiţionale din România. Acestea din urmă, grupate sub genericul „Imagini prin ochii diplomaţilor chinezi”, sunt realizate de consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, Su Yanwen şi de soţia acestuia, Zhen Shuqin.

CONCURS DE ESEURI „Aceste manifestări sunt organizate de Asociaţia Română de Prietenie cu China, a cărei filială funcţionează aici, la Universitatea „Andrei Şaguna” şi în cadrul „Ferestrei deschisă a Shanghai-ului în România”, o fereastră culturală deschisă de Shanghai în toate municipiile înfrăţite cu el”, a spus preşedintele Universităţii „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari. „Expoziţia pe care am vernisat-o la Medgidia este dăruită chiar de Biblioteca din Shanghai, iar cea pe care o vom vernisa la Mangalia este dăruită de Ministerul de Externe al Chinei. În aceste două municipii, pe lângă vernisajul expoziţiilor, lansăm şi un concurs de eseuri pentru elevi”, a mai spus prof. univ. dr. Aurel Papari.

Cele mai bune creaţii literare inspirate de fascinanta Chină vor fi premiate în prima săptămână de după vacanţă. Premiile vor fi oferite de Primăria municipiului Medgidia, respectiv Mangalia, Consulatul General al Republicii Populare Chineze şi Universitatea „Andrei Şaguna”.