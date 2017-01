Fashion TV a desemnat premianții turismului de pe litoral

Săptămâna a început în atmosferă de gală în Mamaia. Scena din piațeta Cazino a fost iar animată, luni seară, cu prezentări de modă, dar și cu momente de premiere a tuturor celor care au pus umărul la dezvoltarea turismului de pe litoral. La fel ca anul trecut, pe finalul verii, Fashion TV România a organizat gala premiilor Fashion Tourism Awards Litoral 2014, în cadrul căreia au fost premiați antreprenorii și investitorii care au oferit destinații și servicii impecabile turiștilor, la malul Mării Negre. Cu o scurtă amânare, de o zi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, în cadrul Galei Fashion Tourism Awards Litoral 2014 au fost acordate premii de excelență celor mai apreciate destinații de pe litoral din toate categoriile de servicii: hoteluri, restaurante, plaje, terase, baruri, cluburi. Tuturor celor nominalizați le-au fost recunoscute contribuția și implicarea deosebită, cu rafinament, eleganță și bun gust, în dezvoltarea turismului de pe litoralul românesc.

RADU MAZĂRE A MULȚUMIT CELOR CARE AU INVESTIT ÎN TURISM Invitat în calitate de VIP şi principal responsabil pentru susţinerea şi dezvoltarea turistică în Mamaia, dar şi în calitate de iniţiator al celor mai spectaculoase evenimente alături de Fashion TV, primarul Radu Mazăre a oferit premii patronilor şi managerilor de unităţi hoteliere şi de alimentaţie publică, mulţumindu-le pentru implicare. El a făcut acest lucru în stilu-i caracteristic, spontan și spumos. „Mă gândeam ce să vă zic... mă gândeam dacă să vă vorbesc ca anul trecut, să spun că suntem un model de colaborare pentru întreaga țară... Să spun că privații, împreună cu autoritatea locală, am reușit să arătăm că se poate face ceva, dar fratele meu îmi spunea în culise - și avea dreptate - că suntem singurii care vă premiem, că în rest primiți amenzi. Ba de la Antifraudă, ba de la Sanepid. Știu că râdeți cu un ochi că a fost, cât de cât, un sezon bun, dar plângeți cu amândoi că v-au cocoșat ăștia cu amenzi. Dar nu am ce să fac... eu am conturile blocate de ANAF, după cum probabil știți, pentru niște datorii ale Primăriei, de parcă atunci când câștigă Primăria bag eu niște bani în buzunar. Asta-i țara în care trăim”, a spus Radu Mazăre în deschiderea serii.

LAUREAȚII SEZONULUI ESTIVAL Gala de luni seară a inclus prezentări de modă ale unor branduri celebre, precum Burberry, Diane von Furstenberg, Mulberry, Liu Jo sau DKNY. Fashion TV a acordat distincții celor mai fashion plaje, terase și restaurante cu specific românesc și internațional, celor mai populare hoteluri, dar și cluburilor unde, în această vară, au avut loc cele mai bune petreceri și show-uri. Printre premianții galei s-au numărat hoteluri precum Laguna, Golden Tulip, Phoenicia și Iaki din Mamaia sau Vox Maris Costinești. Printre restaurantele cu diferite specifice premiate s-au numărat Ammos, Nykos, Trei Ciuperci sau Babel, iar cluburile premiate pentru distracție și extravaganță au fost Ego, Le GaGa, Bellagio, Princess, Loft, dar și plajele Crazy Beach, Loft și Caelia. Mamaia este prima și singura stațiune din Europa care oferă turiștilor spectacole gratuite în întregul sezon estival prin evenimentele de anvergură organizate pe toată perioada verii de Fashion TV, în cadrul Fashion Summer Festival 2014. Proiectul Fashion Summer Festival Mamaia este realizat de Fashion TV România, în colaborare cu Primăria Municipiului Constanța și susținut de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării.

IMPRESII La eveniment au fost prezente numeroase personalități din domeniul turismului și afacerilor, precum președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, sau vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), Mirela Matichescu. „Profit de această ocazie să transmit faptul că la nivel de ANT elaborăm legea turismului! Ea este în dezbatere publică pe site-ul imm.gov.ro, unde vă rog să intrați și să contribuiți. Am înțeles și eu că trăim într-un stat de drept și mi-aș dori ca și controalele de la Antifraudă să se desfășoare mai mult profesionist și mai puțin abuziv”, a fost mesajul vicepreședintelui ANT, Mirela Matichescu, pentru afaceriștii din Turism.

Reprezentanții unităților premiate au salutat acest mesaj, dar și inițiativa Fashion TV de a-i premia. „Am căutat să oferim servicii bune și evenimente inovative, petreceri cu surprize, ca turiștii să rămână cu amintiri extraordinare”, a declarat managerul clubului Princess, Oana Craioveanu. „Mulțumim celor care ne recunosc meritele și serviciile! Cea mai bună promovare este, în mod evident, serviciul care mulțumește deplin clientul”, a spus și managerul hotelului Iaki, Anca Nedea.

O PERIOADĂ DIFICILĂ ÎN TURISM Primarul Radu Mazăre a explicat cât se poate de ferm faptul că înțelege perfect situația grea a turismului pe litoral în prezent și că apreciază lucrurile care încă funcționează. „Acesta e statul de drept... sunt doi oameni care muncesc, sunt patru pensionari și mai sunt cinci care ne controlează și care ne ascultă telefoanele și care se uită să vadă cât ați încasat, cum ați încasat, ce ați făcut. Și așa e prăpădit sezonul acesta! Vin oamenii și zic... vai, ce frumos e la Mamaia, iar eu le zic... da, dar v-ați gândit că sunt șapte weekend-uri cu potențial și că unii bagă bani să amenajeze, plătesc salarii și plouă trei weekend-uri? Mai vii și tu de la Antifraudă, mai vii și tu de la Sanepid și rămâne omul fără bani. Asta-i țara, așa că vă premiem noi, vă mai arătăm niște fete, mai facem o promovare pe internet și asta e”, a spus Radu Mazăre. El a mai subliniat importanța colaborării dintre patronii din turism și proiectele de anvergură ale municipalității cu mulțumiri la final. „Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați rămas în proiectul de promovare a turismului! Oricum, dacă plecăm noi din colaborarea asta sau plecați câțiva dintre voi, chiar și ceea ce încă mai merge se va duce dracului... așa că vă mulțumesc încă o dată tuturor, patroni de hoteluri, cluburi, restaurante, administratori de plajă și absolut tuturor celor care lucrează în turism și care ați înțeles că numai împreună putem face ceva în țara asta”, a conchis primarul Radu Mazăre.