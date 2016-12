Făt mort ascuns sub un fotoliu

PISTĂ FALSĂ Caz terifiant în localitatea constănţeană Cobadin! Oamenii legii fac cercetări după ce, sâmbăta trecută, o tânără în vârstă de 20 de ani a ajuns la spital în urma unui avort spontan. Lucrătorii Secţiei 4 de Poliţie Rurală Medgidia spun că Luciana Lazăr Păun le-a declarat că nu ştia că este însărcinată şi că în momentul în care s-a dus la toaletă a avortat. „Sâmbătă dimineaţă a început să sângereze. Nu ştiam că este însărcinată. Totul a fost normal până atunci. Eu am crescut-o de când era mică pentru că tatăl ei este grav bolnav, iar mama ei este plecată în Italia. Când am văzut cum sângera am chemat ambulanţa, care a luat-o şi a dus-o la spital la Constanţa. Ea are un prieten din Negru Vodă. Ultima dată a fost la el de pe 11 ianuarie până pe 26 ianuarie“, a declarat bunicul tinerei, Mircea Lazăr, de 69 de ani. A doua zi, poliţiştii au verificat haznaua însă nu au găsit nimic. Pentru că povestea Lucianei nu părea a fi reală, poliţiştii au vorbit din nou cu ea, iar până la urmă tânăra a spus adevărul. Ea a mărturisit unei verişoare ce a făcut cu fătul avortat.

ASCUNS SUB FOTOLIU „Ieri, a venit la mine un văr al ei şi mi-a spus că Luciana a sunat-o pe sora lui şi i-a spus ce a făcut cu copilul. Nu credeam ce auzeam, dar am zis că merită să verific. Am găsit copilul într-o cameră, ascuns sub un fotoliu. Era un băieţel înfăşurat într-o cârpă. Cred că am greşit, dar l-am luat şi l-am băgat într-o pungă şi l-am lăsat acolo“, a povestit bunicul fetei. Anchetatorii spun că, din primele verificări, se pare că este vorba despre un făt de cinci-şase luni. Criminaliştii au verificat fiecare cameră în parte, iar trupul neînsufleţit a fost transportat la Spitalul Municipal Medgidia unde va fi supus unei expertize medico-legale. Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa spun că încadrarea juridică a faptei se va face în funcţie de rezultatul necropsiei.