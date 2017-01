Fată de 15 ani, ascunsă în mașină de iubitul său de 19 ani, pentru a pleca în Spania

O adolescentă de 15 ani a fost găsită, astăzi, de polițiștii din Vama Vărșand din județul Arad, ascunsă sub o pătură, într-un microbuz condus de iubitul său, de 19 ani, pe care voia să-l însoțească în Spania, fără a avea însă acordul părinților. Purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad, Daniel Iancu, a declarat că, în urma verificării unui microbuz ce urma să iasă din țară prin Vama Vărșand, între banchetele din spate a fost găsită ascunsă, ghemuită și acoperită cu o pătură, o adolescentă. ”Microbuzul era condus de către cetăţeanul român Ionuţ C., în vârstă de 19 ani, din Dolj. În urma verificării mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră arădeni au descoperit o adolescentă, ascunsă între banchetele din spate ale maşinii, acoperită cu o pătură”, a declarat Iancu. În urma verificării identității tinerei, polițiștii de frontieă au aflat că aceasta are 15 ani și este tot din Dolj. ”A declarat că a recurs la această metodă deoarece dorea să ajungă în Spania, împreună cu iubitul ei, şoferul microbuzului, pentru a-şi găsi de lucru, dar nu avea acordul părinţilor pentru a pleca din ţară”, a adăugat sursa citată. Șoferul este cercetat pentru complicitate la trecere ilegală a frontierei de stat, în timp ce adolescenta este cercetată pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat.