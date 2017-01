Fata răpită, dată în urmărire de poliţişti

Fata în vîrstă de 14 ani, dispărută în urmă cu aproape o săptămînă de la domiciliu, a fost dată în urmărire de poliţiştii constănţeni. Oamenii legii spun că sesizarea a fost făcută pe data de 4 septembrie, în jurul orei 12.00. Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că Bianca Prinţesa Petre a mai plecat de la domiciliu, întorcîndu-se după cîteva ore. Vineri însă, în timp ce se afla singură acasă, a plecat fără a lăsa vreun bilet prin care să-şi justifice gestul. „A fost căutată prin Constanţa, pe la rude şi prieteni, şi în Medgidia, unde a fost făcută o sesizare. Din păcate, echipa de poliţişti trimisă la faţa locului nu a putut stabili cu ce era îmbrăcată fata în momentul dispariţiei. Prima variantă luată în calcul în acest caz este fuga de la domiciliu, însă, în baza declaraţiilor membrilor familiei, este analizată şi posibilitatea unei răpiri“, a declarat Radu Croitoru, purtătorul de cuvînt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa.

Tînăr acuzat de răpire

Membrii familiei Petre susţin că Bianca a fost răpită şi că acum este ţinută cu forţa de un tînăr care a fost condamnat pentru viol. „Bianca era în faţa casei cînd doi bărbaţi au coborît dintr-un taxi şi au urcat-o cu forţa în maşină. Sora ei, de 12 ani, a încercat să îi oprească, însă au lovit-o. Am reuşit să aflăm că cel care a răpit-o este Belgin Tair, în vîrstă de 26 de ani, un tînăr care a făcut puşcărie pentru viol. Bianca este copilul băiatului meu. El a divorţat, iar Direcţia pentru Protecţia Copilului a lăsat-o în grija mea. În urmă cu cîteva zile, Belgin ne-a sunat cu număr ascuns şi ne-a spus că s-a culcat cu ea şi că de acum este soţia lui. Bianca este însă sechestrată, este ţinută cu forţa acolo“, a declarat bunica fetei, Anastasia Petre, în vîrstă de 51 de ani, din Constanţa. Mai mult, aceasta a menţionat că rudele tînărului i-au spus deja că Bianca este nora lor şi că furatul fetelor este o tradiţie. Varianta răpirii este susţinută şi de unchiul fetei. „Am fost cu poliţia la un hotel din Medgidia, unde am aflat că o ţine pe fată. Am ajuns însă prea tîrziu. Angajaţii hotelului le-au spus poliţiştilor că au stat acolo doar două zile, vineri şi sîmbătă, şi că el s-a înregistrat la recepţie cu alt nume“, a spus Florin Petre, în vîrstă de 26 de ani. Cei acuzaţi de familia Petre că le-ar ţine fiica sechestrată spun însă că ea a plecat de bună voie de acasă din cauză că era bătută şi neglijată. „Ea a fugit de acasă. Se cunoaşte cu fiul meu de opt luni. A luat-o de bună voie de acolo. Ei vor să o ia acum ca să ne-o vîndă după aceea“, a declarat Şachir Aisegl, în vîrstă de 60 de ani, mama tînărului acuzat că a răpit minora.

Sfaturi de urmat

Din cauza numărului mare de cazuri de dispariţii de persoane în care sînt implicaţi minori, oamenii legii le recomandă părinţilor să îi înveţe pe copii cîteva reguli elementare pentru a se evita producerea unor tragedii. Poliţiştii susţin că micuţii ar trebui să fie învăţaţi să nu intre în discuţie cu persoane străine, să nu accepte bunuri, cadouri sau dulciuri de la persoane pe care nu le cunosc şi să nu însoţească persoane necunoscute, indiferent de locul unde este invitat copilul, mai ales dacă locul respectiv este neiluminat sau ascuns privirilor. Mai mult, aceştia ar trebui să ştie că nu este bine să invite persoane necunoscute în locuinţă sau să nu le permită accesul atunci cînd acele persoane solicită acest lucru, iar după terminarea orelor de curs, să nu se întoarcă niciodată singuri de la şcoală, ci în grup, împreună cu alţi colegi.