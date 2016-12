Fatboy Slim concertează pentru a patra oară în România

Muzicianul, producătorul şi DJ-ul britanic Fatboy Slim, unul dintre cele mai importante nume ale industriei de gen, va reveni în România, pe 1 octombrie, pentru a mixa în clubul bucureştean Studio Martin. Recitalul va începe la ora 22.00, iar biletele, care costă 100 de lei, pot fi cumpărate de pe www.bilete.ro.

Fatboy Slim a mai fost în România de trei ori, ultima oară în vara acestui an.

Pe numele său real Norman Cook, Fatboy Slim a devenit cunoscut odată cu trupa The Housemartins, din care a făcut parte, alături de prietenul său Paul Heaton, între 1985 şi 1988. Ulterior, Heaton a fondat o altă trupă de succes, The Beautiful South, cu care Cook a colaborat, ocazional, la mai multe albume.

Sun titulatura Fatboy Slim, Norman Cook a lansat, începând din 1996, şapte albume, pe care s-au aflat piese de succes ca \"The Rockafeller Skank\", \"Sho Nuff\", \"The Joker\" sau \"Weapon of Choice\". La videoclipul pentru aceasta din urmă, muzicianul a colaborat cu actorul Cristopher Walken, care a etalat o coregrafie memorabilă pe ritmurile Fatboy Slim.

Fatboy Slim a concertat în România în 2006, în cadrul unui eveniment The Mission, în 2008, la The Mission Dance Weekend Edition 01, precum şi anul acesta, în august, pe plaja Hanul Piraţilor din Năvodari.