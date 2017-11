Fă-ți o școală verde!

750 de școli s-au înscris în cea mai amplă campanie națională de educație ecologică din România și pot câștiga o transformare completă în valoare de 15.000 de euro. „Let's Get Green!“, proiect organizat de Let's Do It, Romania, trece la următoarea etapă și anunță școlile rămase în competiție. Lista completă este disponibilă pe platforma letsgetgreen.ro.

Proiectul are acoperire națională, din fiecare județ vor participa școli și licee atât din mediul rural, cât și din mediul urban. Acestea se vor întrece într-o competiție națională dedicată voluntariatului și protecției mediului, marele premiu fiind o transformare completă a școlii câștigătoare, în valoare de 15.000 euro. Școlile vor realiza activități de instruire a profesorilor, elevilor și de responsabilizare a părinților. Mai exact, aceștia vor învăța ce înseamnă colectarea deșeurilor și protecția mediului, cum se colectează deșeurile acasă pentru a le aduce la reciclare. De asemenea, pentru a obține punctaje suplimentare, școlile vor realiza activități de voluntariat în comunitate.

Campania se bucură de suplimentarea cu 138 de școli, datorită parteneriatului cu Greenpoint Management. Compania va acorda și un premiu special de 5000 euro școlii cu cea mai mare cantitate de deșeuri colectată, raportat la numărul de elevi.

Campania își mai propune să atragă atenția asupra importanței implicării active a populației în procesul de colectare selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora. Această colaborare se va materializa prin realizarea unui ghid de bune practici dedicat profesorilor, elevilor și părinților acestora, precum și punerea lui în practică de către comunitățile participante în cadrul proiectului 'Let's Get Green!'.

„Interesul acordat proiectului Let's Get Green! a fost peste așteptările noastre și ne bucuram că prin acest parteneriat reușim să suplimentăm numărul de școli participante. Componenta de educație joacă un rol important în strategia Let's Do It, Romania! Și avem încredere că Let's Get Green! va contribui la formarea unei generații viitoare de adulți responsabili față de mediu. O etapă importantă a proiectului este aceea de a oferi un exemplu părinților, învățându-i să colecteze selectiv și acasă“, a declarat Andrei Coșuleanu, Project Manager 'Let's Get Green!'.

Valoarea totală a premiilor și a materialelor este de 69 250 euro. Câștigătorii vor fi anunțați pe 5 iunie 2018.