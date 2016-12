Fătul ascuns sub fotoliu era copil născut la termen

ANALIZE Dacă la prima vedere, fătul găsit mort sub un fotoliu, într-o locuinţă din Cobadin, părea a avea între cinci şi şase luni, expertiza medico-legală a scos la iveală faptul că este vorba despre un copil născut la termen. Procurorii spun că nu s-a putut stabili dacă bebeluşul era viu sau mort la naştere, motiv pentru care au fost recoltate mai multe probe, acestea fiind trimise la Institutul Naţional de Medicină Legală unde se va stabili cu exactitate dacă copilul era în viaţă în momentul în care a fost născut, în caz contrar urmând a se afla cauza morţii. Anchetatorii spun că nu s-au găsit leziuni evidente pe corpul acestuia. Cazul şocant a ajuns în atenţia poliţiştilor sâmbătă dimineaţă, când Luciana Lazăr Păun, de 20 de ani, a ajuns în urgenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa cu o hemoragie puternică în urma unui avort spontan. Iniţial tânăra a susţinut că nu ştia că este însărcinată şi avortul s-ar fi declanşat în momentul în care a mers la toaletă. Dar în haznaua verificată de mai multe ori nu s-a găsit nimic, descoperirea macabră fiind făcută după interogarea membrilor familiei Lucianei Lazăr Păun. „Nu am ştiut că era însărcinată. Eu am crescut-o de când era mică pentru că tatăl ei este grav bolnav, iar mama ei este plecată în Italia. Are un prieten din Negru Vodă. Ultima dată a fost la el de pe 11 ianuarie până pe 26 ianuarie“, a declarat bunicul tinerei, Mircea Lazăr, de 69 de ani.

DESCOPERIRE MACABRĂ Copilul a fost descoperit abia luni. „A venit la mine un văr al ei şi mi-a spus că Luciana a sunat-o pe sora lui şi i-a spus ce a făcut cu copilul. Nu credeam ce auzeam, dar am zis că merită să verific. Am găsit copilul într-o cameră, ascuns sub un fotoliu. Era un băieţel înfăşurat într-o cârpă. Cred că am greşit, dar l-am luat şi l-am băgat într-o pungă şi l-am lăsat acolo“, a povestit bunicul fetei. Dacă se va stabili că fătul a fost născut viu, Luciana Lazăr Păun va fi cercetată penal pentru pruncucidere.