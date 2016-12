Favorite la premiile Emmy 2010

Serialul ”Mad Men”, care dezvăluie lumea publicităţii americane din anii \'60 şi filmul de televiziune ”You Don\'t Know Jack”, cu Al Pacino în rolul controversatului medic poreclit Dr. Moarte, au cele mai multe nominalizări la premiile Emmy 2010 şi sunt considerate favoritele galei de duminică. Serialul ”Mad Men” are şase nominalizări, inclusiv la categoria Cel mai bun serial dramatic, în timp ce lungmetrajul ”You Don\'t Know Jack” este în cursa pentru cinci premii Emmy, dintre care patru ar putea fi aduse de protagoniştii filmului. Alături de Al Pacino, pentru roluri în această producţie mai sunt nominalizaţi John Goodman, Susan Sarandon şi Brenda Vaccaro. Tot cinci nominalizări are serialul de comedie ”Glee”, urmat de ”Lost”, ”30 Rock” şi ”Modern Family”, cu câte patru. Drama ”Breaking Bad”, în care joacă şi românul Marius Stan, a fost nominalizată la trei categorii. Cunoscută din sitcomul ”Seinfeld”, Julia Louis-Dreyfus îşi poate adjudeca, anul acesta, al doilea premiu Emmy din carieră, datorită rolului din comedia ”The New Adventures of Old Christine”.

Ajunse anul acesta la a 62-a ediţie, premiile Emmy vor fi decernate în cadrul unei gale organizate în Los Angeles. Considerate echivalentul premiilor Oscar din cinematografie, premiile Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences şi răsplătesc cele mai bune filme şi seriale de televiziune din SUA. Gala va fi transmisă în direct de HBO, în noaptea de duminică spre luni, începând cu ora 3.00, ora României.