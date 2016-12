Favoriţii s-au impus în concursul de skandenberg de la Mamaia

La Piaţeta “Perla” din staţiunea Mamaia s-a desfăşurat, vineri seară, un spectaculos concurs de skandenberg, organizat de Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Power Marine şi CS “Vulturul de Mare“. Au participat 61 de sportivi, la patru categorii - juniori (pînă în 18 ani), feminin, seniori -90kg şi seniori +90kg. Întrecerea juniorilor a fost cîştigată de Adrian Laurus (Milişăuţi - jud. Suceava), podiumul fiind completat de bucureştenii Albert Matei şi Ionuţ Dinu. Competiţia feminină s-a bucurat de prezenţa dublei campioane mondiale Mirela Pîrjol, sportiva din Bucureşti neavînd nicio emoţie în privinţa victoriei finale. Pe locul secund s-a situat... Simona Pîrjol, nimeni alta decît fata Mirelei. Ultima treaptă a podiumului a fost ocupată tot de o sportivă din Bucureşti, Gabriela Gheorghe. Cea mai numeroasă participare, 29 sportivi, s-a înregistrat la categoria -90kg, acolo unde Ştefan Tamaş (Maramureş) şi-a adjudecat prima poziţie la capătul unui parcurs în care nu le-a dat nicio şansă adversarilor. Pe locul secund s-a clasat Adrian Pîslariu (Suceava), iar pe trei s-a situat Vasile “Chinezu“ Manole (Bucureşti). Marea surpriză a acestui concurs a venit la categoria +90kg, unde constănţeanul Denis Andrei Ionescu (23 ani), sprijinit de cei aproximativ 150 de spectatori, a obţinut victorie după victorie pînă în finală. Nu a reuşit însă să şi cîştige categoria, fiind învins de marele favorit al întrecerii, Olimpiu Făt (Maramureş), sportiv ce are în palmares locul 5 mondial şi 4 european. Pe locul 3 s-a clasat Alin Cuemjiev (Bucureşti). “Au fost adversari destul de uşori pînă în finală, unde eram sigur că nu am nicio şansă în faţa lui Olimpiu. Mă aşteptam să ajung doar pînă în semifinale, dar sînt bucuros că am putut să disput finala. Particip din 2004 la astfel de concursuri, iar în 2007 am devenit vicecampion naţional“, a declarat, la final, Denis Ionescu. Ultimele întreceri au fost cele la categoria Open, mîna stîngă şi mîna dreaptă, ambele probe revenindu-i lui Olimpiu Făt. La juniori şi feminin, cîştigătorii au fost recompensaţi cu cîte 300 lei - locul 1, 200 lei - locul 2 şi 100 lei - locul 3. În probele seniorilor, premiile au fost de 500 lei pentru locul 1, 300 lei - locul 2 şi 100 lei - locul 3. La categoria Open, atît la mîna stîngă cît şi la mîna dreaptă, s-a premiat doar prima poziţie, cu cîte 500 lei.