Faye Dunaway, dată în judecată

Să fie de vină criza financiară sau neglijenţa, asta rămâne de văzut. Faye Dunaway a intrat în bucluc după ce a uitat să achite chiria pentru apartamentul din New York în care locuieşte. De la o lună la alta, suma a crescut, astfel încât celebra actriţă premiată cu Oscar pentru memorabilul rol din ”Network / Reţeaua” are de plătit acum 1.920 de dolari şi 85 de cenţi. În zadar a încercat proprietarul să dea de vedetă. La telefon nu răspunde, din motive poate lesne de înţeles, iar bileţelul lipit pe uşă este în continuare acolo. Potrivit presei de peste Ocean, problema se va rezolva în instanţă. Furios, proprietarul a apelat deja la Curtea Civilă din New York şi mărturiseşte că nu este primul incident de acest gen cu Faye Dunaway, astfel încât se gândeşte serios la un ordin de evacuare.