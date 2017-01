Faye Dunaway, pe afişul Festivalului de Film de la Cannes

Actriţa americană Faye Dunaway, fotografiată în anul 1970 de cineastul new-yorkez Jerry Schatzberg, a fost desemnată imaginea celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, al cărui afiş oficial a fost dezvăluit luni de organizatorii evenimentului. „Un model de sofisticare şi de graţie care sfidează timpul, ea întruchipează visul unui stil de cinematografie pe care Festivalul de la Cannes doreşte să îl întreţină”, au explicat organizatorii într-un comunicat. Realizată în alb şi negru, fotografia de pe afişul festivalului o prezintă pe Faye Dunaway aşezată într-un trapez în timp ce se leagănă, purtând o rochie neagră şi o pereche de balerini.

Jerry Schatzberg şi-a început cariera ca fotograf şi s-a făcut remarcat foarte repede, graţie unei serii de clişee cu Bob Dylan, realizată în anii \'60. A realizat şi portretul cantautorului american postat pe coperta albumului acestuia, „Blonde on Blonde”. S-a orientat către cinematografie la începutul anilor \'70, odată cu lansarea lungmetrajului său de debut, „Puzzle of a Downfall Child” din 1970, în care Faye Dunaway a interpretat rolul principal. Au urmat două filme premiate la Cannes, „The Panic in Needle Park” în 1971, care a lansat cariera lui Al Pacino, iar apoi „Scarecrow / Sperietoarea” în 1973. Filmul „Puzzle of a Downfall Child” a fost restaurat recent de studiourile Universal şi, după o absenţă îndelungată, va fi prezentat în această versiune restaurată în timpul Festivalului de Film de la Cannes, ce va avea loc în acest an în perioada 11 - 22 mai, în prezenţa regizorului şi a actriţei principale.