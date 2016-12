Faye Dunaway va debuta ca regizor

Niciodată nu este prea târziu şi această zicală plină de înţelepciune i se potriveşte şi actriţei americane Faye Dunaway, care va debuta ca regizor în 2011, la vârsta de 70 de ani, odată cu lansarea pe marile ecrane a primului ei lungmetraj, un film inspirat din viaţa celebrei cântăreţe de operă Maria Callas. Actriţa americană a început încă de anul trecut producţia pentru primul ei lungmetraj în calitate de regizor, după ce a achiziţionat drepturile de ecranizare a piesei de teatru ”Master Class”. În pauzele dintre filmări, Faye Dunaway a luat decizia de a participa, în 2010, la toate marile festivaluri de film din lume, cu scopul de a învăţa cât mai multe lucruri din experienţa marilor regizori. Într-un interviu acordat site-ului WENN.com, cu ocazia Festivalului de Film de la New York, Faye a declarat: ”Am filmat jumătate din acest lungmetraj şi am mers în ultimul an la multe festivaluri, am văzut şi revăzut multe filme, am studiat tehnicile cinematografice şi am învăţat de la marii cineaşti”. Cu această ocazie, actriţa a declarat că nu se grăbeşte să finalizeze cât mai repede acest proiect regizoral, deoarece a aşteptat oricum destul de mult timp înainte de a trece în spatele camerei de filmat. ”Nu credeam că eram pregătită pentru acest lucru. O femeie are nevoie de mai mult timp. Femeile devin mame şi sunt ocupate mai întâi cu aceste lucruri”, a explicat actriţa americană.

Faye Dunaway a fost laureată în 1977 cu premiul Oscar pentru rolul din drama ”Network / Reţeaua”, după două nominalizări anterioare, obţinute pentru rolurile din filmele ”Bonnie and Clyde / Bonnie şi Clyde” din 1967 şi ”Chinatown / Cartierul chinezesc” din 1974. Faye Dunaway, considerată una dintre cele mai versatile actriţe de la Hollywood, a jucat în numeroase filme de referinţă, precum ”The Thomas Crown Affair / Afacerea Thomas Crown”, atât în filmul original din anul 1968, cât şi în remake-ul din 1999, ”The Towering Inferno / Infernul din zgârie-nori” din 1974, ”Three Days of the Condor / Cele trei zile ale condorului” din 1975, ”Mommie Dearest / Draga mea mamă” şi ”Arizona Dream” din 1993.