Faza eliminatorie la Cupa “Hagi-Vodafone”

Prima ediţie a Cupei “Hagi-Vodafone” a intrat în faza meciurilor eliminatorii, după ce timp de trei zile au avut loc partidele din cadrul grupelor. Prezent în tribunele Stadionului “Farul” în calitate de spectator, iniţiatorul proiectului, Gheorghe Hagi, s-a arătat încîntat de cele văzute pînă în acest moment. “Turneul final de la Constanţa se desfăşoară foarte bine pe plan organizatoric, mai ales că am avut la dispoziţie terenul central. Am văzut meciuri de calitate, evoluţii individuale bune şi goluri multe, dar importantă este bucuria copiilor şi plăcerea lor de a juca fotbal. De aceea am ţinut neapărat să fie 16 echipe la turneul final, pentru a da copiilor posibilitatea de a juca mai mult. Am dat un semnal tuturor prin crearea acestei competiţii, care anul viitor va fi şi mai cunoscută, urmînd să fie introdusă în calendarul FRF. Sînt doi factori care educă toţi copii, cultura şi sportul. Trebuie să le dăm o atenţie sporită copiilor şi să avem grija viitorului”, a spus Hagi.

Astăzi sînt programate meciurile din sferturile de finală ale competiţiei după următorul program - ora 9.30: Kinder Sîngeorgiu de Mureş - FC Farul (teren 1) şi Pandurii Tg. Jiu - Gloria Bistriţa (teren 2); ora 11.00: Steaua Dunării Galaţi - Poli Iaşi (teren 1) şi FCM Reşiţa - Steaua Bucureşti (teren 2). “La această vîrstă este greu să joci foarte bine în fiecare zi. Din acest motiv există fluctuaţii şi este greu de vorbit despre o favorită. Oricum, vor fi meciuri tari pentru că este faza eliminatorie şi vom vedea bucuria copiilor, dar şi suferinţa lor pentru că o echipă trebuie să piardă. Este o competiţie care arată sinceritate”, a adăugat Hagi, care a anunţat că va premia cel mai bun portar, cel mai bun jucător şi golgeterul competiţiei.