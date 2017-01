Faza grupelor se apropie de final

11:26:08 / 29 Ianuarie 2015

Deja calificati, la rupt oasele!...

Stimabile "Fan Trofeu"( L.A.), majoritatea echipelor inscrise sunt "calificate" la sectiunea aceasta: pasiunea pentru fotbal !... sa nu minimalizam acest aspect doar pentru Medgidia. Din pacate, ei au in aparare vreo doi "agricultori" certati cu fotbalul, care au maaare placere la cotonogeala adversarilor!!.. Subiectul discutiei era altul, (calcule calificare) iar matale, in loc sa vii cu argumente, il faci invidios pe Fanus Neagu si te erijezi in "manuitor de metafore!"... vezi sa nu faci entorsa! ;)