Faza judeţeană a concursului Micii sanitari

Grădiniţa „Amicii” va fi gazda concursului Micii sanitari, aflat la faza judeţeană, activitate care a intrat în tradiţia grădiniţelor. Scopul acestei întreceri este de a-i învăţa pe copii regulile de igienă şi de acordare a primului ajutor, preocupare a tuturor Societăţilor de Cruce Roşie. Una dintre primele teme care se discută la grădiniţă, începând cu grupa mică, este corpul omenesc. “Trebuie avută în vedere importanţa acestei teme deoarece pune în discuţie nu doar aspectele fizionomice ale corpului uman, ci şi pe cele de îngrijire şi întreţinere a acestuia. Copiilor este necesar a li se aduce la cunoştinţă trebuinţele corpului omenesc precum şi modul de îngrijire şi ocrotire pentru a le oferi o viaţă lungă, sănătoasă şi frumoasă”, a explicat directorul Crucii Roşii, filiala Constanţa, Carmen Lungu. Pe parcurs se are în vedere: evaluarea deprinderii de a utiliza cunoştinţele însuşite în situaţii reale; cultivarea spiritului de echipă şi de într-ajutorare; formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor din jur şi a unui stil de viaţă sănătos; dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preşcolarilor prin cunoaşterea conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea unor activităţi referitoare la igienă si sănătate. De asemenea, se urmăreşte formarea unei atitudini pozitive pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur; însuşirea cunoştinţelor de bază şi deprinderilor practice pentru acordarea corectă a primului ajutor şi a celor de prevenire a accidentelor; promovarea schimburilor, a cooperării şi a formării în lucrul cu tinerii la nivel european; îmbogăţirea vocabularului propriu utilizând cunoştinţele însuşite pe parcursul la activităţile de educaţie sanitară; sprijinirea dezvoltării proiectelor la nivelul grădiniţelor; valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării regulilor de igienă personală etc.