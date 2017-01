FBI anchetează... aventurile unui congresman american în Israel

Poliţia federală americană, FBI, a deschis o anchetă asupra unui incident în cursul căruia un congresman republican în stare de ebrietate a făcut baie complet dezbrăcat, în public, în cursul unei misiuni de documentare în Israel, a dezvăluit, duminică, site-ul Politico. Potrivit acestui site, reprezentantul statului Kansas, Keving Yoder, a sărit complet dezbrăcat în Marea Galileei, în timpul unei misiuni, alăturându-se în apă colegilor şi unor membri ai familiilor acestora, care erau îmbrăcaţi parţial sau complet. ”Este regretabil. Am sărit în apă fără costum de baie. Am marea onoare să reprezint cetăţenii din Kansas în Congres. Îmi cer scuze pentru jena pe care am cauzat-o colegilor şi alegătorilor”, a recunoscut Yoder într-un interviu pentru Politico.

Peste 20 de persoane au participat la o baie la miezul-nopţii, pe 18 august 2011, în Marea Galileei, potrivit site-ului. Unii dintre congresmenii care au sărit în lac au declarat că au făcut acest lucru din cauza semnificaţiei religioase a acestor ape pe care, potrivit Evangheliei, a mers Isus şi a săvârşit şi alte miracole. Congresmenii nou aleşi Steve Southerland din Florida, Tom Reed, Ben Quayle, Jeff Denham şi Michael Grimm au participat şi ei la această baie, potrivit Politico, care citează surse republicane. Fiica unuia dintre ei şi soţia altuia s-au aruncat de asemenea în apă, în acea seară.

Deşi FBI a deschis o anchetă asupra acestui incident, cu scopul de a stabili dacă a existat sau nu o conduită nepotrivită, se pare că nu a fost formulată nicio acuzaţie oficială în acest sens, potrivit Politico. Cu toate acestea, congresmanul republican cu cel mai înalt rang care a participat la această vizită, Eric Cantor, i-a mustrat pe colegii săi, a doua zi, pentru că s-au îndepărtat de la scopul călătoriei, finanţată de o fundaţie privată.