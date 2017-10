FC Barcelona - Las Palmas, fără spectatori din cauza referendumului

Echipa FC Barcelona a învins cu scorul de 3-0 formația Las Palmas, într-o partidă din cadrul etapei a 7-a a campionatului de fotbal al Spaniei, disputată duminică pe stadionul Camp Nou, dar cu porțile închise, în semn de protest față de violențele care au avut loc cu ocazia referendumului pentru independența Catalunyei. Gazdele s-au impus grație golurilor marcate în repriza secundă de Sergio Busquets (minutul 49) și Lionel Messi (minutele 70 și 77). Barcelona a obținut astfel a șaptea victorie consecutivă de la debutul acestui sezon, fiind lider autoritar în La Liga, cu maximum de puncte, 21.

Cu toate că inițial se anunțase că meciul va fi amânat, FC Barcelona a acceptat să-l dispute cu porțile închise, pentru a-și arăta preocuparea față de violențele care au avut loc cu ocazia referendumului de duminică pentru independența Catalunyei. Ziarele „Marca“ și „AS“ anunțaseră anterior că gruparea catalană ar fi dorit să nu dispute partida cu Las Palmas, după ce Federația Spaniolă de Fotbal nu i-a aprobat cererea de amânare a jocului.

„Suntem foarte preocupați de ceea ce se întâmplă și, din acest motiv, am decis, în loc să anulăm meciul - ceea ce am dorit cu toții -, să jucăm în mod excepțional, altfel spus fără public și cu porțile închise. Astăzi (n.r. - duminică) jucăm un meci de fotbal, dar asta nu are nimic de-a face cu normalitatea. Este un meci excepțional, fără public. Suntem foarte îngrijorați de situație și îi susținem pe toți cei care suferă din cauza acestor restricții privind libertatea de exprimare. În urma refuzului Ligii de a reprograma meciul într-o altă zi, ar fi însemnat să pierdem șase puncte dacă nu jucam. Am vorbit cu jucătorii și cu staff-ul tehnic și am decis să disputăm acest meci cu porțile închise, pentru a ne exprima dezacordul. Nu am făcut asta din motive de securitate, deoarece securitatea era garantată”, a declarat președintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu.

FC Barcelona a decis să dispute partida cu Las Palmas cu doar 25 de minute înaintea startului jocului, după ce Federația și Liga Spaniolă de Fotbal au refuzat cererea de amânare a meciului. În cazul unui refuz unilateral de a juca, Barcelona risca să fie depunctată, pe lângă pierderea jocului la „masa verde“.

PIQUE, ÎN LACRIMI LA INTERVIURILE DE DUPĂ MECI

Gerard Pique, fundașul echipei FC Barcelona, a izbucnit în lacrimi după meciul de duminică, explicând că a trăit cea mai tristă experiență din cariera sa, după o zi de haos în Catalunya ca urmare a referendumului pentru independența provinciei. „A fost un meci foarte dificil. A fost cea mai ciudată experiență ca profesionist pe care am trăit-o în toată viața mea. Eu cred că pot continua la echipa națională pentru că sunt mulți oameni în Spania care sunt în total dezacord cu faptele care s-au produs azi în Catalunya și care cred cu adevărat în democrație. În această țară, timp de mulți ani, am trăit sub dictatura lui Franco (n.r. - dictatura din perioada 1939-1975), iar oamenii nu puteau vota și este un drept al lor pe care noi îl apărăm. Eu sunt catalan, mă simt catalan și tocmai de aceea astăzi, mai mult ca niciodată, mă simt mândru de oamenii din Catalunya. Când votezi, poți vota da, nu sau vot în alb, dar votezi”, a declarat Pique, care a depus buletinul său în urne în cursul dimineții. Internaționalul spaniol are 91 de meciuri jucate pentru La Roja, cu care a devenit campion mondial în 2010 și campion european în 2012.

Atmosfera a fost una foarte tensionată duminică, poliția intervenind în forță pentru a împiedica desfășurarea referendumului. Sute de persoane au fost rănite în cursul confruntărilor dintre forțele de ordine și manifestanții care voiau să participe la acest vot interzis de statul spaniol.