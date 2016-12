FC Barcelona va avea un nou sponsor principal, Rakuten

Clubul FC Barcelona a anunţat miercuri, prin intermediul unui comunicat, faptul că Rakuten va fi noul partener principal global al grupării catalane şi că va primi minimum 55 de milioane de euro anual în urma acestui acord. Numele companiei japoneze Rakuten va apărea pe partea din faţă a tricourilor de joc ale Barcelonei, înlocuind giganul aerian Qatar Airways. Contractul cu noul sponsor va intra în vigoare de la 1 iulie 2017, întrucât înţelegerea cu Qatar Airways este valabilă până la 30 iunie 2017.

Rakuten şi FC Barcelona au semnat un acord valabil până în 2021, cu opţiune de prelungire pe încă un sezon. Clubul catalan va primi 55 de milioane de euro anual, la care se adaugă bonusuri pentru cucerirea trofeelor majore: 1,5 milioane de euro pentru fiecare titlu de campioană a Spaniei și cinci milioane de euro pentru fiecare Ligă a Campionilor cucerită pe durata contractului! În prezent, compania Qatar Airways îi oferă Barcelonei 33 de milioane de euro anual pentru a fi sponsor principal. Prezentă alături de catalani din sezonul 2013-2014, compania aviatică ar putea continua alături de echipa lui Luis Enrique și în sezonul viitor, ca sponsor secundar.

Rakuten este cel mai mare site de comerţ online, comunicaţii, conţinut digital şi tehnologie financiară (FinTech) din Japonia, cu peste 50 de milioane de utilizatori înregistraţi, mai mulţi decât întreaga populaţie a Spaniei! Rakuten a fost fondată în 1997 şi se află printre companiile care oferă servicii de internet cu cele mai mari vânzări din lume. Firma cu sediul la Tokyo obţine anual un profit de circa 227 de milioane de euro.

După ce FC Barcelona va primi de la Rakuten 55 milioane de euro pe an, în perioada 2017-2021, gruparea catalană va deveni posesoarea celui mai generos contract de sponsorizare din fotbalul mondial! La ora actuală, în top se află Manchester United, care primește de la Chevrolet 54 de milioane de euro pe an (contractul este semnat pentru perioada 2014-2021), Chelsea Londra, care primește de la Yokohama Rubber 44 de milioane de euro pe an (2015-2020), Bayern Munchen, care primește de la Deutsche Telekom 35 de milioane de euro pe an (2015- 2023), FC Barcelona, care primește de la Qatar Airways 33 de milioane de euro pe an (2013-2017), și Real Madrid, care primește de la Fly Emirates 30 de milioane de euro pe an (2013-2018).