FC Barcelona, victorie la un scor incredibil în deplasare

Miercuri seară, FC Barcelona a câștigat de o manieră categorică întâlnirea din deplasare cu Deportivo la Coruna, scor 8-0 (Luis Suarez 11, 24, 53, 64, Rakitic 47, Messi 73, Bartra 79, Neymar 81). Antrenorul Luis Enrique și-a felicitat elevii pentru victorie, însă este sigur că ultimele patru meciuri vor fi adevăratele finale pentru echipa sa. Luis Suarez a fost omul meciului în partida cu Deportivo la Coruna, cu patru goluri și trei pase decisive, iar uruguayanul a intrat în istoria clubului catalan. Atacantul a ajuns la 49 de goluri înscrise pentru FC Barcelona în 48 de partide oficiale jucate în acest sezon și a depășit performanța din sezonul 1996-1997 a brazilianului Ronaldo, care a punctat de 47 de ori în 49 de meciuri. „Este un rezultat spectaculos pentru noi. Am dat un răspuns celor care au contestat în ultimul timp această echipă. Aveam nevoie de o victorie clară și de un rezultat care să ne dea încredere. Campionatul se câștigă după 38 de etape, nu după 37 sau 34”, a declarat antrenorul Luis Enrique, potrivit „Marca”.

Tehnicianul catalanilor a comparat jocul echipei sale din meciul cu Deportivo cu prestația din partida cu Valencia, pierdută pe teren propriu, scor 1-2, în etapa a 33-a din campionatul Spaniei. „Am jucat cam la fel ca în meciul cu Valencia, numai că în partida cu Deportivo am fructificat toate ocaziile pe care le-am avut. Mai mult, cred că am avut cam aceleași oportunități și cu Valencia, însă atunci am avut ghinion. Am deschis bine jocul pe benzi, am avut o circulație bună în centru și am creat multe spații libere pentru Lionel Messi, ca întotdeauna. A fost foarte bine că am reușit să marcăm primii”, a mai spus Luis Enrique.

FC Barcelona este lider în campionatul Spaniei, cu 79 de puncte, la egalitate cu Atletico Madrid, care a învins în runda a 34-a, în deplasare, cu scorul de 1-0 (F. Torres 38), pe Athletic Bilbao. Pe locul 3 se află Real Madrid, cu 78 de puncte, care a câștigat cu 3-0 (Benzema 41, Lucas Vazquez 69, Modric 76) întâlnirea cu Villarreal.

În etapa a 35-a, catalanii vor evolua, pe teren propriu, cu Sporting Gijon, formație aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, Atletico va juca, pe teren propriu, cu Malaga, iar Real Madrid va înfrunta, în deplasare, pe Rayo Vallecano, echipă aflată și ea în lupta pentru menținerea în primul eșalon.

ZIDANE CONSIDERĂ CĂ, UNEORI, TREBUIE SĂ-L MAI PROTEJEZE PE CRISTIANO RONALDO

În finalul partidei cu Villarreal, portughezul Cristiano Ronaldo a acuzat probleme medicale, iar antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, speră să nu fie nimic grav și acesta să revină cât mai repede pe teren. „Cristiano Ronaldo face o muncă de echipă, muncește foarte bine pentru echipă, se apără, face lucruri pe care toată lumea le recunoaște. Nu doar marchează goluri. A ajutat mult defensiva și tot jocul nostru a fost de excepție. Am evoluat împotriva unei formații cu o tranziție bună, dar care nu și-a creat nicio ocazie în această partidă”, a spus Zidane, conform „Marca”. Cristiano Ronaldo va fi supus joi unui examen medical amănunțit. „Pentru un antrenor, când îl ai la dispoziție pe Cristiano, este necesar pentru el ca uneori să nu joace toate cele 90 de minute, dar el își dorește mereu să joace și dă maximum pe teren. Uneori, pentru mine, este dificil să-l văd ieșind accidentat de pe teren. Vom vedea când se va recupera”, a adăugat „Zizou”. Cristiano Ronaldo a marcat 47 de goluri în 43 de partide în care a evoluat în acest sezon pentru Real Madrid în toate competițiile.