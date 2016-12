FC Botoșani debutează în UEL

În această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1), FC Botoşani va susține primul său meci oficial în UEFA Europa League, debutul într-o competiție europeană fiind așteptat cu deosebit interes de suporterii echipei antrenate de Leo Grozavu, Mugurel Cornățeanu și Alin Bejan. Adversara echipei noastre, care va evolua pe teren propriu în prima manșă din turul I preliminar al UEL, este formația georgiană FC Tskhinvali. „Trebuie să profităm de astfel de ocazii şi să facem ca astfel de premiere să fie cu bucurie pentru noi. Avem nevoie de un public cald, care să fie alături echipei. Ne aşteptăm la o partidă dificilă. Este o şansă extraordinară pentru jucători. Nu cred că putem câştiga de o asemenea manieră încât returul să fie o simplă formalitate. Participarea în această competiţie a fost un bonus pentru noi. Cred că suntem singura ţară din Europa care trimite în Liga Europa echipa de pe locul 8. Nu avem niciun fel de presiune, dar ne dorim să accedem mai departe”, a spus antrenorul principal Leo Grozavu.

Iată și primele rezultate înregistrate în prima manșă a turului I preliminar din UEFA Champions League şi UEFA Europa League - UCL: Pyunik Erevan (Armenia) - SS Folgore (San Marino) 2-1, Lincoln FC (Gibraltar) - FC Santa Coloma (Andorra) 0-0 și Crusaders FC (Irlanda de Nord) - Levadia Tallinn (Estonia) 0-0; UEL: Balzan FC (Malta) - FK Željezničar (Bosnia-Herţegovina) 0-2, FC Progrès Niederkorn (Luxemburg) - Shamrock Rovers (Irlanda) 0-0 și Renova (Macedonia) - Dacia Chişinău (Moldova) 0-1. Jocurile retur vor avea loc la 7 și 9 iulie.

48 DE PARTIDE ÎN UEL

Programul celorlalte meciuri care se vor disputa azi, în UEL: Ordabasi Şimkent (Kazahstan) - Beitar Ierusalim (Israel), FC Shirak (Armenia) - HSK Zrinjski (Croaţia), Kruoja Pakruojis (Lituania) - Jagiellonia Bialystok (Polonia), Alashkert FC (Armenia) - Saint Johnstone FC (Scoţia), KF Laçi (Albania) - Inter Baku (Azerbaidjan), VPS Vaasa (Finlanda) - AIK Solna (Suedia), Neftci Baku (Azerbaidjan) - Mladost Podgorica (Muntenegru), FK Jelgava (Letonia) - Litex Loveci (Bulgaria), Dinamo Tbilisi (Georgia) - Qabala FK (Azerbaidjan), SJK Seinäjoki (Finlanda) - FH Hafnarfjordur (Islanda), Olimpic Sarajevo (Bosnia & Herţegovina) - Spartak Trnava (Slovacia), FK Kukësi (Albania) - Torpedo Jodino (Belarus), FC Aktobe (Kazahstan) - Nomme Kalju (Estonia), Dinamo Batumi (Georgia) - Omonia Nicosia (Cipru), Flora Tallinn (Estonia) - FK Rabotnicki (Macedonia), UE Sant Julia (Andorra) - Randers FC (Danemarca), Skonto Riga (Letonia) - Saint Patrick's Athletic FC (Irlanda), FC Lahti (Finlanda) - IF Elfsborg (Suedia), Atlantas Klaipeda (Lituania) - Beroe Stara Zagora (Bulgaria), Debreceni VSC (Ungaria) - FK Sutjeska (Muntenegru), JK Sillamae Kalev (Estonia) - Hajduk Split (Croaţia), FC Saxan (Moldova) - Apollon Limassol (Cipru), Brondby IF (Danemarca) - AC Juvenes/Dogana (San Marino), Şerif Tiraspol (Moldova) - Odds BK (Norvegia), FC Differdange 03 (Luxemburg) - Bala Town FC (Ţara Galilor), Stromsgodset IF (Norvegia) - FK Partizani (Albania), FK Trakai (Lituania) - HB Torshavn (Insulele Feroe), Europa FC (Gibraltar) - Slovan Bratislava (Slovacia), AUK Broughton FC (Ţara Galilor) - Lokomotiva Zagreb (Croaţia), NK Celje (Slovenia) - Slask Wroclaw (Polonia), Go Ahead Eagles (Olanda) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria), NK Domzale (Slovenia) - FK Čukarički (Serbia), Víkingur (Insulele Feroe) - Rosenborg Trondheim (Norvegia), Newtown AFC (Ţara Galilor) - Valletta FC (Malta), MTK Budapesta (Ungaria) - FK Vojvodina (Serbia), Buducnost Podgorica (Muntenegru) - Spartaks Jurmala (Letonia), SP La Fiorita (San Marino) - FC Vaduz (Liechtenstein), Birkirkara FC (Malta) - Ulisses FC (Armenia), University College Dublin AFC (Irlanda) - F91 Dudelange (Luxemburg), Cork City (Irlanda) - KR Reykjavik (Islanda), Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - Kairat Alma Ata (Kazahstan), Linfield FC (Irlanda de Nord) - NSI Runavik (Insulele Feroe), West Ham United (Anglia) - FC Lusitans (Andorra), Glenavon FC (Irlanda de Nord) - Şahtior Soligorsk (Belarus), Glentoran Belfast (Irlanda de Nord) - MSK Zilina (Slovacia), KF Shkendija (Macedonia) - Aberdeen FC (Scoţia), Vikingur Reykjavik (Islanda) - NK Koper (Slovenia).