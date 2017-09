FC Botoşani a urcat pe primul loc în Liga 1

În primele două partide din etapa a treia a Ligii 1 la fotbal am notat victoria la scor obţinută de FC Botoşani, 5-1 (Miron 1, L. Buş 16, 59, M. Roman I 65, L. Fulop 90 / P. Petre 89) cu nou promovata Sepsi Sf. Gheorghe, echipa moldavă confirmând astfel succesul din etapa precedentă, 1-0 cu Dinamo. În celălalt joc disputat vineri seară, CSM Poli Iaşi s-a impus în deplasare, cu scorul de 1-0 (Feussi 26-autogol), în confruntarea cu Concordia Chiajna.

Celelalte meciuri din etapa a treia se vor desfăşura după următorul program - sâmbătă, ora 18.30: Juventus Bucureşti - FC Voluntari, ora 21.00: Gaz Metan Mediaş - CFR Cluj; duminică ora 18.00: FC VIITORUL - Dinamo București, ora 21.00: FCSB - CS Universitatea Craiova; luni, ora 21.00: Astra Giurgiu - ACS Poli Timişoara. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Botoșani 7p (golaveraj: 7-2), 2. FCSB 6p (3-1), 3-4. CFR Cluj şi CS Universitatea Craiova 4p (3-1), 5. CSM Poli Iași 4p (1-2), 6. Dinamo București 3p (3-1), 7. FC Voluntari 3p (4-3), 8. FC Viitorul 3p (3-2), 9. ACS Poli Timişoara 3p (1-1), 10. Astra Giurgiu 3p (2-3), 11. Sepsi Sf. Gheorghe 3p (3-7), 12. Concordia Chiajna 1p (1-3), 13. Gaz Metan Mediaș 1p (0-3), 14. Juventus București 0p (1-5).