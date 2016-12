FC Botoșani primește vizita Stelei

Etapa a 4-a a Ligii 1 la fotbal începe vineri seară, de la ora 21.00, cu partida dintre FC Botoșani și FC Steaua București, vicecampioana României susținând ultimul joc înaintea confruntării de marți seară, de la București, cu Manchester City, din play-off-ul Ligii Campionilor, manșa tur.

Programul meciurilor din etapa 4-a - vineri, ora 21.00: FC Botoşani - FC Steaua Bucureşti; sâmbătă, ora 18.30: Concordia Chiajna - Gaz Metan Mediaş, ora 21.00: Astra Giurgiu - ACS Poli Timişoara; duminică, ora 18.30: Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj, ora 21.00: FC Viitorul - ASA Tg. Mureș; luni, ora 18.30: CS Universitatea Craiova - CSMS Politehnica Iaşi, ora 21.00: Dinamo București - FC Voluntari. Partidele sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. Dinamo 7p (golaveraj: 6-2), 2. Pandurii 7p (5-2), 3. Voluntari 6p (8-3), 4. Iași 6p (6-1), 5. FC Steaua 6p (4-1), 6. CS U. Craiova 6p (5-4), 7. Gaz Metan 6p (5-5), 8. Botoşani 3p (5-5), 9. FC VIITORUL 3p (3-5), 10. Astra 1p (2-6), 11. Concordia 0p (0-7), 12. CFR -2p (3-3), 13. ASA -6p (2-7), 14. ACS Poli -14p (2-5). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.