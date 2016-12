FC Farul - la baraj, antrenorul Marian Dinu părăsește echipa

Sâmbătă, pe teren propriu, FC Farul Constanța a înregistrat al șaselea eșec consecutiv în Liga a II-a la fotbal, 1-3 cu FCM Dorohoi. După această partidă, contând pentru etapa a 4-a din play-out, formația tomitană nu mai poate evita barajul pentru menținerea în liga secundă, aflându-se la șapte puncte de locul 3, când mai sunt de jucat numai două etape. Jocul de sâmbătă a fost controlat de echipa oaspete, care venise la Constanța pentru a scoate o remiză și s-a apărat foarte exact în prima repriză. Gazdele au creat destul de rar pericol în careul advers, dar au reușit deschiderea scorului în prelungirile primei reprize, atunci când Enciu a înscris cu capul din careul mic, după un corner executat de Szalkai. Botoșănenii au reacționat imediat după pauză, când au contraatacat extrem de periculos și au marcat de trei ori în poarta adversă, profitând de numeroasele erori ale defensivei constănțene. Au înscris Vrabie (min. 56, după un contraatac rapid și o pasă superbă oferită de Ghiviziu), Ghiviziu (min. 66, nemarcat în careu, la un corner) și Cl. Sandu (min. 81, după un contraatac purtat de Vrabie).

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marian Dinu): I. Dinu - Băjan (75 Cl. Popa), D. Ciobanu, Fl. Pătrașcu, Al. Giurgiu - Cioinac (69 R. Neagoe), Cîrstoiu - Al. Grigoraș, Szalkai (69 Ochia), M. Jianu - Enciu; Dorohoi (antrenor Vespazian Colban): Hărăguţă - A. Vlaicu, Cososchi, G. Luca (83 Ivașcă), Atudorei, Barabaş - Vrabie, Orăşanu, Ghiviziu, Pavăl (74 Ed. Sandu) - Grumezescu (89 Mateiuc).

MARIAN DINU A PĂRĂSIT ECHIPA

„O înfrângere rușinoasă, ca și celelalte de până acum, pentru care eu sunt principalul vinovat. Nu am reușit să formez o echipă, să imprim ce doream și ce aștepta toată lumea de la noi. Nu acuz niciunul dintre jucători, probabil că atât au putut astăzi (n.r. - sâmbătă), atât au reușit să ofere, însă e mult prea puțin din punctul meu de vedere. Poate că este momentul să se tragă linie și să se facă o analiză serioasă, dacă într-adevăr se dorește revigorarea fotbalului constănțean, pentru că așa nu se mai poate. Nu se poate lucra cu jucători nemulțumiți, care vin și spun că nu mai vor să joace, că nu mai vor să se antreneze, că vor să-și rezilieze contractele. Eu ce aș putea să le cer? Eu sunt singurul vinovat, pentru că am vrut să ajut cu ceva această echipă, dar acum îmi pare rău că m-am întors după Paști, pentru că problemele nu s-au rezolvat. Nu cred că Farul are vreo șansă în baraj, contra oricărui adversar din cealaltă serie. Asta chiar dacă avem fotbaliști de valoare în lot, poate că patru-cinci dintre ei ar putea să joace chiar în prima ligă. Îmi cer scuze iubitorilor de sport din Constanța, în acest moment eu nu am soluții să redresez echipa”, a declarat, după meci, antrenorul principal al gazdelor, Marian Dinu, care sâmbătă după-amiază, în urma unei întâlniri cu conducerea clubului, a fost de acord să-și rezilieze contractul cu FC Farul. „Îmi pare rău pentru Farul că a ajuns la baraj, mi-aș dori să rămână în liga a doua un club binecunoscut în fotbalul românesc. În acest meci cred că am fost superiori prin dăruirea echipei noastre, am stat mai bine în teren, mai ales că știam foarte bine adversarul. Am venit aici ca să obținem măcar o remiză și să scăpăm de baraj, dar jocul a curs bine pentru noi. Știam că Farul, atunci când primește gol, e ca și căzută, total, așa că eram sigur că după ce am egalat vom avea un meci ușor. La pauză eram foarte nervos pentru golul primit, am rupt și un scaun în vestiar, pentru care îmi cer scuze gazdelor”, a spus Vespazian Colban, antrenorul oaspeților.

În celălalt meci din play-out-ul Seriei 1: CS Balotești - ACS Berceni 1-1. Clasament play-out: 1. CS Balotești 33p, 2. FCM Dorohoi 31p, 3. ACS Berceni 29p, 4. FC FARUL CONSTANȚA 22p.