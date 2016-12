FC Farul - Steaua, amical de lux și pentru suporterii constănțeni

12:02:38 / 28 Martie 2015

suporteri la pariloto

Pentru cine sa platesti ma biletu'? sa-si umple buzunaru tiganu de Giani?Care echipa Faru...o echipa de mercenari de mana a 5a , echipa folosita la meciuri trucate... Farul a ajuns echipa de amatori - iar voi care credeti ca ajutati cu ceva echipa de azi sunteti niste naivi. Fotbalul romanesc e in cadere libera. In Romania nu s-a finantat niciodata vreun sport din buzunarul suporterilor, de ce ai impresia ca se va intampla acum lucrul asta cu echipa Farul? Nu va mai comparati cu echipele mici din Anglia, cadeti in ridicol cu mesajele voastre de sustinere.