FC Farul a bifat încă un eşec

Aflată pe ultimul loc în clasamentul din play-out-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a înregistrat o nouă înfrângere sâmbătă, când a pierdut în fieful celor de la CF Brăila, scor 1-3 (D. Ciobanu 55 / Ad. Cîmpeanu 49, C. Roşu 54, Spiridon 67), în etapa a 5-a din play-out, ultima a turului. Constănţenii au fost însă net dezavantajaţi de arbitri în debutul partidei, când centralul nu a văzut un henţ clar comis de Ghiocel în propria suprafaţă de pedeapsă, urmat şi de un fault asupra lui Ivanovici. După o primă repriză cu ocazii la ambele porţi, dar fără goluri, gazdele au deschis scorul în min. 49, când Ad. Cîmpeanu a finalizat cu un şut de la 14 metri pasa venită de la Ochia. Cinci minute mai târziu, arbitrii i-au favorizat din nou pe brăileni, iar C. Roşu a dublat avantajul dintr-o poziţie clară de ofsaid. La faza următoare, constănţenii au reuşit să reducă din handicap prin D. Ciobanu, care a reluat cu capul, după o lovitură de colţ executată de Ivanovici. Elevii lui Ştefan Nanu au început să spere la un rezultat favorabil când C. Roşu a văzut cartonaşul roşu, în min. 57, în urma unei intrări periculoase asupra lui Ghinea, dar gazdele au închis conturile zece minute mai târziu, Spiridon înscriind cu o lovitură de cap din careul mic. Eşecul năruie definitiv speranţele constănţenilor de a evita retrogradarea, unica variantă de a se menţine în liga secundă rămânând schimbarea sistemului competiţional.

Au evoluat pentru FC Farul: Puia - Băjan, D. Ciobanu, Ad. Ghinea (73 Bumbac), D. Barna - Tothăzan (86 A. Tudor), D. Stan - Ivanovici, V. Apostol, I. D. Florea (69 Caciandone) - Al. Muscă.

Celălalt rezultat din play-out-ul Seriei 1: FCM Dunărea Galaţi - Gloria Buzău 0-0. Meciul Unirea Tărlungeni - Rapid CFR Suceava se va disputa marţi. Clasament play-out: 1. Gloria Buzău 25p, 2. Unirea Tărlungeni 24p, 3. CF Brăila 22p, 4. Rapid CFR Suceava 20p, 5. Dunărea Galaţi 17p, 6. FC FARUL CONSTANŢA 10p.

Tot sâmbătă s-au disputat şi meciurile din etapa a 5-a a play-off-ului Seriei 1: FC Clinceni - SC Bacău 2-1, ACS Berceni - CSMS Iaşi 1-3, Rapid Bucureşti - Unirea Slobozia 2-2. Clasament play-off: 1. CSMS Iaşi 30p, 2. Rapid Bucureşti 26p, 3. FC Clinceni 24p, 4. Unirea Slobozia 23p, 5. ACS Berceni 13p, 6. SC Bacău 9p.