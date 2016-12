FC Farul a câștigat la limită la Cernavodă

Cu un nou antrenor, Marian Dinu, sosit pe banca tehnică în această iarnă, și cu un lot serios remaniat față de prima parte a campionatului, FC Farul Constanța a încheiat ieri singurul stagiu de pregătire centralizată din această iarnă, desfășurat în stațiunea Mamaia. La finalul cantonamentului, gruparea de pe litoral a disputat o partidă amicală, prima din acest an, întâlnind, în deplasare, pe Axiopolis Cernavodă, una dintre fruntașele Ligii a IV-a, Seria Vest. Fără mai mulți jucători de bază, Băjan, Fl. Pătraşcu, V. Ion, Miron, Caciandone, Igiroșanu și Al. Grigoraș, care au absentat din cauza problemelor medicale, „alb-albaștrii” nu au făcut un meci prea bun, împiedicați și de terenul înghețat, dar s-au impus în cele din urmă, la limită, scor 2-1, după ce au fost conduși la pauză. Astfel, gazdele au deschis scorul în min. 20, iar FC Farul a răsturnat situația în repriza secundă, prin reușitele lui Pâslaru - min. 52, din penalty, şi Vieru - min. 60. Antrenorul Marian Dinu a început partida în următoarea formulă: Olaru - Cl. Popa, D. Ciobanu, Buzea, Giurgiu - Ochia, Cârstoiu - Plămadă, Jianu, R. Neagoe - Enciu. După pauză au mai intrat: V. Neagu, Sescioreanu, Tudorache, Moroşanu, Pîslaru, Vieru și Muscă.

„Nu sunt mulțumit, pentru că ni s-a promis că se va juca pe un teren fără zăpadă. Când am ajuns la Cernavodă, suprafața de joc era acoperită de un strat de zăpadă înghețată. În aceste condiții, jucătorii abia și-au ținut echilibrul, iar veleitățile tehnico-tactice au fost zero”, a spus tehnicianul constănțean.

CANTONAMENT NECESAR

Reuniți cu o întârziere de două săptămâni, constănțenii au încercat să recupereze timpul pierdut în singurul stagiu de pregătire. „Am avut condiții bune de cazare și masă, dar a trebuit să ne adaptăm în privința locurilor de antrenament. Astfel, am făcut ședința de pregătire de dimineață pe plajă, iar după-amiaza am mers pe terenul de rugby de la CFR. Acesta era ori mocirlos, ori înghețat. A fost un stagiu necesar, mai ales că s-a pierdut mult timp cu reunirea lotului”, a spus Marian Dinu. Tehnicianul grupării de pe litoral a avertizat însă că lotul trebuie întărit înaintea reluării campionatului Ligii a II-a, programată 28 februarie: „Lotul trebuie întărit și ar mai fi nevoie de patru sau cinci jucători. În plus, cei nouă care au venit în iarnă nu au semnat contractele încă și există restanțe financiare către cei care au jucat în prima parte a campionatului. Există promisiuni că totul se va rezolva, dar se întârzie. Singura soluție este implicarea mai puternică a autorităților locale”.