FC Farul a câștigat primul amical al verii

08:09:09 / 28 Iulie 2014

Sperante

Daca esti multumit ca abia ai castigat cu juniorii, inseamna ca ar trebui sa-ti faci valiza Pana. Sageata o sa va dea cu terenul in cap. Apropo, dai tare cu Musca ca este cea mai mare speranta a fotbalului constantean de la Fane Petcu incoace. In 20 de meciuri la juniori a inscris 3 goluri. Inca mai are tasu bani?