FC Farul a cîştigat amicalul cu CSM Medgidia

Aseară, pe Stadionul “Farul”, s-a desfăşurat întîlnirea dintre FC Farul Constanţa şi CSM Medgidia. Aflată pe ultima linie dreaptă a pregătirilor înaintea începerii Ligii I, formaţia antrenată de Constantin Gache, Cristi Cămui şi Cristi Mustacă a făcut o penultimă repetiţie în compania echipei din Medgidia, revenită în eşalonul al treilea al fotbalului românesc. “Rechinii” au început bine partida şi au deschis scorul în min. 9, prin Marius Nae. În min. 38, Ştefan Ciobanu a marcat dintr-un penalty obţinut tot de el, pentru ca în repriza a doua, în min. 55, atacantul Farului să-şi treacă în cont dubla, stabilind şi scorul final al întîlnirii: FC Farul - CSM Medgidia 3-0.

Au evoluat formaţiile - FC Farul (antrenor Constantin Gache): Vlas - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, L. Florea - Todoran, Ben Teekloh, Voiculeţ, G. Mendy - M. Nae, Şt. Ciobanu; au mai jucat: G. Curcă, Otvoş, D. Gheară, F. Pătraşcu, Maxim şi Disney; CSM Medgidia (antrenor Vasile Enache): Siminiceanu - Feta, Ilcu, Vintileanu, Andreescu, Bleortz - Hampu, Dodan, C. Nae, Funda - Pena; au mai jucat: G. Mitu, Langu, Oprea, Crîşmaru, Badea, Anuţa şi Husein. În repriza a doua, la CSM Medgidia au evoluat, de la FC Farul, portarul Răzvan Stanca, precum şi cei trei jucători aflaţi în probe la echipa constănţeană: macedoneanul Vlatko Novakov şi sîrbii Miodrag Cvetkovic şi Zvezdan Stefanovic. Au arbitrat: Marius Codin - Aurel Oniţa şi Gabriel Georgescu (toţi din Constanţa).

Aprox. 200 de spectatori au asistat la amicalul de ieri, iar galeria Farului a scandat împotriva formaţiilor bucureştene Steaua şi Dinamo şi a dat foc unui tricou stelist cu numele lui Mirel Rădoi. “Trebuie să ţinem cont că venim după o schimbare bruscă de temperatură, iar oboseala acumulată şi-a spus şi ea cuvîntul”, a declarat la finalul jocului antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, care nu a fost mulţumit de evoluţia echipei. Vineri, FC Farul va juca la Tulcea.

Abonamente pentru suporteri

Începînd de astăzi, FC Farul pune în vînzare abonamentele pentru sezonul 2007-2008 al Ligii 1. Preţurile sînt următoarele: tribuna O - 300 RON / an competiţional; tribuna I şi tribuna a II-a - 150 RON / an competiţional; peluza a II-a (cea cu tabela de marcaj) - 75 RON / an competiţional. Abonamentele se pot achiziţiona de la secretariatul clubului Farul (str. Primăverii nr. 2). Relaţii la telefon 61.61.42.