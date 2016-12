FC Farul a efectuat vizita medicală

După zece zile de cantonament la Constanţa, FC Farul a intrat pe ultimă sută de metri a pregătirilor pentru viitorul sezon al Ligii a II-a, care va debuta pe 15 august. Constănţenii au efectuat, ieri, vizita medicală, la Institutul de Medicină Sportivă din Bucureşti, antrenorul Marius Şumudică oprind în lot pentru această acţiune 27 de jucători. Marea noutate a reprezentat-o prezenţa lui Bogdan Andone, noua achiziţie a grupării de pe litoral, care va îndeplini şi funcţia de antrenor-secund. Acesta a făcut vizita medicală alături de noii săi colegi, dar va efectua primul antrenament la Constanţa abia joi, deoarece Şumudică a decis să le acorde două zile libere elevilor săi. B. Andone a mai evoluat la FC Farul în sezonul 1997-98, bifînd 17 meciuri în tricoul alb-albastru, marcînd şi trei goluri. Mijlocaşul în vîrstă de 34 de ani a mai jucat la Corvinul Hunedoara, Sportul Studenţesc, FC Braşov, Rapid Bucureşti, Oţelul Galaţi, Ferencvaros TC, Apollon Limassol, Alki Larnaca şi Ermis Aradippou. “Doctorii i-au spus lui Bogdan că mai poate juca cinci ani, aşa cum se prezintă din punct de vedere fizic. Ştiu că este un profesionist, iar pentru mine este un cîştig din toate punctele de vedere”; a spus Şumudică, adăugînd că este nemulţumit de forma unor jucători: “Cînd am venit la Constanţa, erau jucători cu cinci kilograme în plus. Au mai slăbit un pic, dar tot nu au ajuns la greutatea optimă. Oricum, din lotul care a făcut vizita medicală voi lăsa acasă trei-patru jucători. În privinţa achiziţiilor, în afară de Andone, nu cred că mai luăm vreun jucător”. Constănţenii vor pleca duminică, în Italia, pentru un stagiu de pregătire de 11 zile, însă vineri, de la ora 20.00, vor disputa un ultim joc de verificare, împotriva formaţiei din Liga a III-a Portul Constanţa.

Bogdan Andone ţinteşte promovarea

Revenit la Constanţa după 11 ani, Bogdan Andone speră să pună umărul la revenirea Farului în Liga I. “Mi-a plăcut foarte mult cînd am jucat la Constanţa. Ţin minte că, atunci cînd am venit la Farul, echipa era într-o situaţie dificilă, dar am făcut treabă bună şi nu am avut emoţii la retrogradare. Am ales din nou Farul pentru că este una dintre echipele importante ale fotbalului românesc şi cred că merită să fie din nou în prima ligă. Pentru mine este şi o provocare, să vin în liga secundă şi să încerc promovarea. Va fi puţin mai dificil, pentru că nu am mai jucat de multă vreme în ţară, dar sînt convins că mă voi adapta repede. În plus, mă va ajuta faptul că Şumudică este antrenor, iar noi ne cunoaştem de mult şi avem o relaţie bună, mai ales că sîntem cumnaţi”, a spus mijlocaşul în vîrstă de 34 de ani. Andone a făcut cunoştinţă cu noii săi coechipieri la vizita medicală de ieri. “Pe unii îi cunoşteam, pentru că am jucat împotriva lor. Cred că avem un lot puternic, dar trebuie să demonstrăm că jucăm fotbal de calitate. Faptul că voi fi şi antrenor secund este o responsabilitate în plus, dar poate reprezenta şi un avantaj, pentru că voi simţi mai bine jucătorii din teren”, a adăugat Andone.