FC Farul a început “războiul” psihologic cu Viitorul

Fotbalul constănţean fierbe înaintea derby-ului dintre liderul Seriei 1 a Ligii II-a la fotbal, Viitorul Constanţa, şi clubul de tradiţie al oraşului de la ţărmul mării, Farul Constanţa, care forţează revenirea în prima ligă după o pauză de trei ani. În meciul programat sâmbătă, de la ora 13.30, pe stadionul din Ovidiu, în etapa a 17-a, calculele hârtiei indică drept favorită pe Viitorul, care conduce în clasament şi are un avans de nouă puncte în faţa “rechinilor”, dar beneficiază şi de avantajul terenului propriu. Elevii lui Viorel Tănase speră totuşi să repete figura din tur şi să părăsească terenul neînvinşi. Până la joc însă, oficialii Farului au început războiul psihologic, făcând o propunere greu de acceptat de către conducerea Viitorului. Mai exact, gruparea prezidată de Marcel Lică a trimis o cerere oficială prin care le-a solicitat adversarilor să ia în calcul disputarea întâlnirii de sâmbătă pe stadionul “Farul”.

„Meciul trezeşte un mare interes printre iubitorii fotbalului şi, pentru confortul lor, dar şi pentru a da o notă de spectacol superioară, i-am invitat pe cei de la Viitorul să jucăm pe stadionul nostru. Fiind organizatori, ei stabileau ora şi ziua, în timp ce noi le-am fi pus la dispoziţie stadionul, ceea ce ar fi permis iubitorilor fotbalului din judeţ să fie prezenţi în tribune într-un număr mare. Am primit însă un răspuns negativ”, a declarat Lică. „La sugestia televiziunii care transmite meciul am fost rugaţi să facem demersurile necesare ca meciul să se desfăşoare de la ora 13.30. Obligaţia noastră era să luăm acceptul echipei vizitatoare şi să trimitem actele la federaţie, astfel încât partida să fie programată la ora respectivă. Am primit înapoi propunerea Farului, pe care am luat-o ca pe o glumă a lui Marcel Lică. În primul rând, regulamentar, nu putem face acest lucru, pentru că am anunţat la federaţie că terenul pe care Viitorul susţine meciurile de pe teren propriu este la Ovidiu. Apoi, avem peste 350 de abonaţi, care vin meci de meci şi îşi au locul lor în tribune, plus că mulţi dintre suporterii noştri sunt din Ovidiu. Şi, nu în ultimul rând, este stadionul pe care jucăm în acest moment şi ne simţim ca acasă”, a spus preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu.

CERERE MARE PENTRU BILETE. La meciul de la Ovidiu sunt aşteptaţi în jur de 2.000 de fani, printre care şi o numeroasă galerie a Farului. Conform regulamentului, gazdele sunt obligate să ofere cinci la sută din bilete fanilor echipei oaspete, astfel că “rechinii” vor primi în jur de 100 de bilete. „Din păcate, stadionul din Ovidiu este foarte mic, astfel că nu vom putea primi foarte mulţi suporteri ai Farului. Se va intra pe bază de abonamente şi invitaţii, iar în ziua partidei nu se vor vinde bilete. Mi-aş dori să avem şi noi o galerie ca Farul, cu fani devotaţi, chiar dacă uneori cam pătimaşi, decât deloc, plus o notă de civilizaţie. Viitorul este o echipă tânără, care poate că va avea propria galerie peste câţiva ani. Aş vrea ca toată lumea să înţeleagă că nu suntem duşmani, ci doar adversari, dar că putem să ne îndeplinim obiectivele, pentru că sunt două locuri care asigură promovarea în Liga 1. Sunt două echipe ale Constanţei: Viitorul este un club tânăr, iar Farul rămâne Farul şi nu poate fi înlocuit”, a spus Peniu.