FC Farul a început reconstrucţia echipei

17:11:11 / 17 Mai 2014

HAI FARUL DE 24 DE ANI!!!

In 1990 am mers prima data la un meci al Farului. I-am vazut pe Hagi, Ilie Dumitrescu, Lacatus, Dorinel Munteanu etc..Nu m-am suparat cand am pierdut cu echipele mari din anii 90 gen STEAUA, DINAMO pentru ca ei erau modele pentru noi. Am vazut si meciuri mari ale Farului de exemplu 6-0 cu Otelul, si m-am bucurat pentru ca am zis ca suntem valorosi si ca se vor misca lucrurile la Constanta. Dar urmatoarea etapa ne reveneam din pacate nu la valoarea mediocra ci la mentalitatea mediocra a constantenilor. Si cred ca am invatat de mult lectia cu reconstructia la FARUL. AICI LUCRURILE NU MERG de parca le tine ceva in loc. HAGI nu se implica la FARUL, Primaria nu se implica, atatia oameni cu bani la fel. DE CE??? Acea mana invizibila a ghinionului pe care nu a reusit nimeni sa o sparga. IMI PARE RAU CA NU AVEM O ECHIPA MARE si ca spiritual de farist a cam disparut pt ca echipa e formata numai din MERCENARI care normal joaca pe bani nu pentru oras.