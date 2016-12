FC Farul a învins principala candidată la promovare

Rezultatele din ultima perioadă ofereau Farului a doua şansă în partida cu principala candidată la promovare, CSMS Iaşi. Sâmbătă, în etapa a 6-a a Ligii a II-a, Seria 1, la Constanţa, FC Farul a demonstrat că poate învinge orice adversar, impunându-se cu 1-0 (1-0) în faţa celor de la CSMS Iaşi. Echipa pregătită de Costel Enache venea din postură de favorită la Constanţa, având în componenţă foarte mulţi jucători cu experienţă în Liga 1, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a obţine şi punctele puse în joc. Constănţenii au pus stăpânire pe joc încă din primele minute, iar ocaziile la poarta lui Bogdan Miron nu au întârziat să apară. După două şanse irosite de Silvăşan, în min. 6 şi 10, acelaşi atacant al Farului a deschis scorul în min. 28, conform cursului jocului. Ivanovici, printre cei mai buni jucători în acest meci, a centrat foarte bine pentru Silvăşan, acesta a luat prim-planul în duelul cu Miron, iar mingea a intrat în poartă după ce a lovit şi bara porţii ieşene. La 0-1, oaspeţii au încercat să iasă mai mult la joc, însă nu au reuşit să pună în real pericol poarta lui Curcă. Şutul de la 30 m al lui Voicu, din min. 68, puţin pe lângă poartă, a fost, practic, cea mai mare ocazie a ieşenilor în acest meci. FC Farul şi-ar fi putut dubla avantajul în min. 83, însă centralul Adrian Cojocaru nu a acordat penalty la un henţ clar al lui Alexandru Creţu. S-a încheiat 1-0 pentru FC Farul, victorie considerată meritată chiar şi de către oaspeţi. Pentru FC Farul au evoluat următorii jucători: Curcă - Băjan, Buzea, Bumbac, Mansur - Ivanovici, Coconaşu, I. Florea, N. Creţu (Bolat 63) - Silvăşan (90+3 Coteanu), Butoi (86 Nicola).

„O victorie meritată a gazdelor. Jucătorii Farului au fost mai implicaţi în joc, mai concentraţi. Parcă s-a văzut că îşi doresc mai mult decât noi. Sunt confuz. Nu ştiu de ce jucătorii mei au fost aşa relaxaţi. Rezultatul este consecinţa a ceea ce a fost pe teren”, a declarat antrenorul principal al ieşenilor, Costel Enache. „Ne aşteptam la un meci deosebit de greu, pentru ştiam valoarea jucătorilor ieşeni. Ştiam însă şi slăbiciunile lor pe zona centrală. Am câştigat pentru că în fiecare etapă am jucat 11 contra 14, iar astăzi (n.r. - sâmbătă) am ştiut să jucăm, din nou, 11 contra 14. Cel mai mare merit îl au băieţii, pentru efortul depus. Am depăşit un adversar poate mai valoros decât noi”, a precizat şi antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă.