FC Farul a jucat pe placul lui Gache

După opt etape scurse din actualul sezon al Ligii a 2-a, în care și-a propus promovarea în prima ligă, FC Farul Constanța ocupă locul 6 în clasamentul Seriei 1, ultimul care aduce prezența în play-off. Constănțenii au alternat evoluțiile bune, concretizate cu victorii în fața echipelor fruntașe, cu prestații jenante, cum a fost cea din fieful nou-promovatei Bucovina Pojorâta. De altfel, înfrângerea suferită în fața reprezentantei unei comune de 3.000 de locuitori a fost la un pas să provoace demisia antrenorului principal Constantin Gache, dar succesul clar înregistrat sâmbătă, 3-0, pe teren propriu, cu Rapid CFR Suceava, a mai liniștit situația. „După meciul de la Pojorâta, l-am anunțat pe președintele clubului că renunț. Sunt constănțean și mi-e rușine să-mi spună lumea că am pierdut la Pojorâta. M-a rugat Brașoveanu să rămân și la meciul cu Suceava și pe urmă vedem ce este de făcut. Dacă nu câștigam, nu se întâmpla ceva bun”, a mărturisit tehnicianul grupării de pe litoral, care și-a lăudat elevii pentru prestația de sâmbătă: „Am jucat ceea ce-mi doresc de la echipă. Să ieșim cu pase, să construim, să fim în terenul lor și să recuperăm mingea de la adversar în jumătatea lor. Poate singurul lucru în neregulă a fost că am tras prea puțin la poartă, de parcă am fi vrut să intrăm cu mingea în plasă. Abia la final ne-am mai revenit și am încercat și asta. S-au înțeles perfect atacanții Pătulea și Chițu, Rusu și Pătrașcu l-au înlocuit cu brio pe Bratu, Ionescu a fost, ca de obicei, constant, dar surprizele plăcute au fost Nicorec și Cristocea, care au rezistat fizic. Se vede că sunt pregătiți și avem și dispeceri în teren. Tot noi am fost și la Pojorâta, dar băieții au demonstrat că pot să joace bine și trebuie să continue tot așa”.

IONESCU RATEAZĂ MECIUL DE LA BACĂU

Constănțenii speră să „spargă gheața” și în deplasare și să obțină primul succes sâmbătă, când vor întâlni pe SC Bacău, în etapa a 9-a. „Suntem invincibili pe teren propriu, dar ar trebui să vină și victoriile în deplasare. Dacă vrem să facem un lucru frumos și adevărat, trebuie să învingem și pe teren străin”, a explicat Gache. Din păcate, Farul nu se va putea baza pe Adrian Ionescu, suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene, în timp ce Doru Bratu este incert din cauza unei accidentări. „Ionescu venea la mine și îmi spunea să-l schimb, ca să nu ia galben, dar eu am mai văzut un meci la Constanța când Farul a avut 3-0 și s-a terminat egal. Acum conduceam cu 2-0 și era un scor periculos, astfel că nu mi-am permis să fac schimbarea. Păcat că nu-l avem, pentru că este o piesă importantă în angrenaj, dar de aceea avem un lot numeros și trebuie să suplinim absența sa. Nu știm dacă Bratu poate fi recuperat, dar ar fi bine dacă l-am avea la meciul cu SC Bacău”, a declarat Gache.

