FC Farul a luminat abia în ultima etapă

După un tur dezastruos, în care nu obţinuse decât şase puncte şi înscrisese doar opt goluri, FC Farul Constanţa a reuşit, sâmbătă, în derby-ul judeţean cu Săgeata Năvodari, să răzbune toate nerealizările. Farul s-a impus cu un sec 5-2 (2-0), la capătul unui meci în care primele 20 de minute nu anunţau o avalanşă de goluri. Ambele echipe au început prudent, urmărind o eventuală greşeală a adversarei. Şi aceasta s-a produs în min. 25, când Sorin Chiţu a marcat nestingherit din mijlocul careului: 0-1. Surpriza a început să prindă şi mai mult contur peste doar trei minute, când Băjan a centrat perfect pentru Sg. Popescu, iar mingea lovită cu capul de mijlocaşul Farului s-a oprit în poartă după ce a lovit şi bara transversală: 0-2. Săgeata a irosit primele oportunităţi de a marca abia în min. 30 şi 31, dar Curcă s-a opus de fiecare dată. Acelaşi Curcă şi-a salvat echipa şi în min. 37, din situaţie de unu la unu cu Diaby, iar în min. 45 a fost ocrotit de şansă la reluarea defectuoasă a lui B. Oprea de la aproximativ 6 m. Ocaziile la poarta Farului anunţau o repriză secundă mult mai bună a năvodărenilor, dar tot Farul a înscris imediat după reluare: Berti a şutat puternic de la 16 m şi a dus scorul la un nesperat 3-0 pentru Farul. S-a făcut 4-0 în min. 65, după ce acelaşi Berti l-a lobat pe Viciu de la 16 m. Săgeata a redus din handicap prin Pecarov în min. 78, şut la colţul lung de la 6 m, însă diferenţa s-a restabilit peste alte trei minute, când Coteanu a înscris cel mai frumos gol al partidei cu un şut la vinclu de la 16 m: 1-5. Scorul final, Săgeata - Farul 2-5, a fost stabilit de Pecarov, în min. 88, cu o lovitură cu capul de la 8 m după o ieşire neispirată a lui Curcă.

„Trei puncte importante şi un joc al cărui potenţial îmi dă încredere. Din păcate încheiem anul cu doar nouă puncte. Conjunctura de până acum a dus să avem doar atâtea puncte. Trebuie gestionat viitorul Farului. pentru că până acum s-a mers la întâmplare. Momentan ne bucurăm de rezultat”, a declarat antrenorul principal al Farului, Alin Artimon. „O înfrângere ruşinoasă. Echipa noastră de câteva etape este blocată mental şi în plus nu am putut alinia mulţi jucători accidentaţi, în special în defensivă, unde am făcut multe improvizaţii. Aceasta nu scuză prestaţia noastră. Noi ne-am surprins prin atitudinea de amatorism de care am dat dovadă”, a mărturisit şi tehnicianul Săgeţii, Aurel Şunda.

Au evoluat - Săgeata: Viciu - Şicu (60 Pleniceanu), Goşa, Sg. Bar, Cheţan - Diaby, V. Apostol (63 Pecarov), Vezan (cpt.), Tigoianu (40 B. Oprea) - M. Jianu, D. Zaharia; Farul: Curcă (cpt.) - Băjan, Buzea, V. Sandu, Niţescu - Sg. Popescu, Săceanu, N. Berti (75 Coteanu) - S. Chiţu (70 Bârlădeanu), Stoianof (55 Ivanovici), M. Matei. Cartonaşe galbene: Şicu / Stoianof, Berti, V. Sandu. Au aribtrat: Marian Constantin - Gabriela Dănănae şi Petruţa Iugulescu.