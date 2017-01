FC Farul a părăsit Cupa României cu fruntea sus

După o serie de patru meciuri oficiale fără înfrîngere, FC Farul a fost la un pas să se califice în optimile de finală ale Cupei României. Elevii lui Marius Şumudică au cedat, ieri, la mare luptă, scor 1-2, după prelungiri, la finalul timpului regulamentar scorul fiind egal, 1-1, în 16-imile de finală, în fieful unei echipe din prima ligă Astra Ploieşti. Prima repriză a oferit o singură ocazie, cînd Dokic a şutat din careu, dar Sardescu a reuşit să respingă în corner. La reluare, Farul a început mai bine, dominînd primul sfert de oră al reprizei secunde, fără efect pe tabela de marcaj. Cu zece minute înainte de final, ploieştenii au deschis scorul la capătul unei faze fixe, Miranda trimiţînd cu capul lîngă bara din dreapta lui Sardescu, după o lovitură de colţ executată de Păun. Trei minute mai tîrziu, elevii lui Marius Şumudică au reuşit să egaleze tot după o lovitură de colţ, Diogo reluînd cu capul la colţul lung. Pînă la finalul timpului regulamentar nu s-a mai întîmplat nimic deosebit, astfel că s-a intrat în prelungiri. După zece minute, defensiva constănţeană a cedat încă o dată, Georgian Păun înscriind din 14 m, după o pasă perfectă primită de la Paulinho, la capătul unui contraatac rapid al gazdelor. Farul a forţat egalarea, iar ploieştenii au profitat rapid, avînd trei mari ocazii la poarta apărată de Sardescu. Goalkeeperul Farului s-a opus, de fiecare dată, la şuturile lui Păun, Miranda şi Paulinho, păstrînd aprinse speranţele constănţenilor. Din păcate, Chico a ratat şansa de a trimite meciul la loviturile de departajare, nimerind bara din careul mic, cu şapte minute înainte de final. “A fost un meci curios ca desfăşurare, pentru că noi am dominat, mai ales repriza secundă, şi ei au marcat la o fază fixă. Am egalat tot dintr-o fază fixă, iar în prelungiri, cînd noi controlam jocul, ei au înscris după o fază fixă. Am avut o lovitură de colţ şi, după o greşeală de marcaj şi o eroare a lui Teekloh, ploieştenii ne-au surprins pe contraatac şi ne-au privat de şansa loviturilor de departajare. În plus, au avut şi sprijinul arbitrilor, care i-au împins de la spate, ceea ce la noi nu se întîmplă niciodată. Oricum, îi felicit pe jucători că s-au luptat de la egal la egal cu o echipă din Liga I. Doar cu astfel de meciuri ne putem căli. Să nu uităm că am jucat cinci meciuri în 12 zile şi, totuşi, am rezistat fizic, ceea ce înseamnă că sîntem bine pregătiţi. Trebuie să luăm lucrurile bune din acest joc şi să batem duminică Stejaru”, a declarat, la final, Şumudică.

Au evoluat - Astra (antrenor Nicolo Napoli): Miron - Mihalache, Valdez, Oprsal, V. Sandu - Paulinho, Hatchi (74 V. Gheorghe), Takayuki Seto, Vădrariu (46 L. Ganea) - G. Păun, Djokic (59 Miranda); FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Papp, Diogo, Paşcovici - C. Matei (66 M. Ene), Teekloh, Păcuraru (56 Cristocea), Mansur (46 Mendy) - Rusmir, Chico. Marcatori: Miranda 80, G. Păun 100 / Diogo 83. Cartonaşe galbene: Păun, Hatchi, V. Gheorghe / Rusmir, Chico, Ene, Mendy. Au arbitrat: Cătălin Popa (Piteşti) - Romică Bîrdeş (Piteşti) şi Marius Marchidanu (Brăila). Spectatori: 300.

Fără medic la Ploieşti

Formaţia de pe litoral s-a prezentat fără medic la meciul de la Ploieşti, doctorul clubului, Mircea Creţu, refuzînd să facă deplasarea. El şi-a motivat decizia prin faptul că nu şi-a primit salariul în ultimele trei luni, astfel că asistenţa medicală la meciul de ieri a fost asigurată de medicul Astrei şi de medicii de pe ambulanţă. “Doctorul a fost dat afară după meciul cu Chiajna din cauza medicamentaţiei administrată jucătorilor, dar l-am primit din nou, provizoriu, pentru că nu am găsit alt doctor. S-a dus apoi cu Diogo la radiografii şi a spus că are ruptură musculară şi va lipsi o lună, iar jucătorul nu are nici o problemă. Nu este adevărat că există restanţe, tot personalul de la stadion are salariile la zi. Nu s-au achitat banii către antrenorii de la Centrul de copii şi juniori pentru că acolo sînt probleme mari şi vom lua măsuri drastice”, a explicat patronul Farului, Giani Nedelcu.