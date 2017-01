FC Farul a păşit cu dreptul în Cupa României

După două eşecuri consecutive, FC Farul şi-a revenit în Cupa României, reuşind să învingă ieri, în deplasare, una dintre fruntaşele Seriei I a Ligii a II-a, Delta Tulcea, cu 2-1, în turul al cincilea al competiţiei. Cu o formulă de echipă total schimbată faţă de meciul de la Brăneşti, formaţia de pe litoral a început jocul destul de ezitant, Pantelie şi Liviu Ştefan dîndu-i emoţii lui Sardescu cu şuturi de la distanţă. Sesizînd probleme de pe partea stîngă, antrenorul Marius Şumudică a mutat surprinzător, trimiţînd un atacant în teren, Marius Ene, în locul fundaşului stînga, Paşcovici. Schimbarea a dus la o redistribuire pe posturi a constănţenilor, însă Delta Tulcea a marcat în minutul 20, Horovei profitînd de o gafă imensă a lui Măţel. Trei minute mai tîrziu, noul căpitan al Farului şi-a răscumpărat greşeala de la gol, centrînd perfect pentru lovitura de cap a lui Chico, portughezul stabilind scorul la pauză, 1-1. Începută cu cîteva minute întîrziere, din cauza incidentelor provocate de fanii constănţeni, repriza secundă a debutat cu golul marcat de Marius Ene, care a reluat cu capul centrarea lui Măţel, ultimul purtînd în premieră banderola de căpitan. Mulţumiţi de rezultat, constănţenii au îngheţat jocul, reuşind să-şi asigure calificarea în “şaisprezecimile” Cupei României. Singurul lucru notabil a fost evacuarea galeriei constănţene în minutul 70, după ce fanii au aruncat cu torţe în teren. “Sînt mulţumit de evoluţia echipei şi de cele două achiziţii, Papp şi Diogo, care au jucat fără greşeală în centrul defensivei. Sper ca după acest meci să eliminăm greşelile personale şi să avem rezultate şi în campionat. Pentru mine este un nou început, atît prin evoluţia echipei, cît şi prin atitudinea jucătorilor. Nu ştiu dacă avem un obiectiv în Cupa României, dar este important că în turul următor vom aduce la Constanţa o echipă din Liga I”, a spus Şumudică, explicînd şi de ce l-a înlocuit pe Paşcovici: “Nu a fost vorba de o accidentare, ci am simţit că avem probleme pe partea stîngă. Am mutat şi am jucat cu două vîrfuri”. “Am jucat cu Farul, care are pretenţii la promovare, nu cu o echipă oarecare. Meciul a fost muchie de cuţit, dar a decis şansa şi maturitatea jucătorilor adverşi”, a declarat antrenorul Deltei, Constantin Gache. FC Farul se va afla în a treia urnă valorică, la tragerea la sorţi a meciurilor din “şaisprezecimile” Cupei României, programată azi, de la ora 16.00.

Au evoluat formaţiile: Delta Tulcea (antrenor Constantin Gache): I. Olteanu - Petean, Grigorov, Mişelăricu, L. Ştefan (73 Borza) - Judeanu, N. Creţu (64 Macarie), Larie, Horovei - Pantelie, Costescu; FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Sardescu - Măţel, Papp, Diogo, Paşcovici (14 M. Ene) - Cristocea, Rusmir - Mansur, L. Mihai II (73 Teekloh), Mendy - Chico (58 B. Andone). Arbitri: Ciprian Amarandei (Vaslui) - Mihai Artene (Vaslui) şi Ciprian Geambazu (Buşteni). Marcatori: Horovei 20/ Chico 23, M. Ene 47. Cartonaşe galbene: Costescu, Macarie, Grigorov/ Chico, Diogo. Spectatori: 2.000.