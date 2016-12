FC Farul a păşit cu dreptul în retur

Formaţia pregătită de Ştefan Stoica a debutat cu dreptul în returul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, învingând ieri, pe teren propriu, cu 2-0, pe Dunărea Giurgiu, în etapa a 18-a. Obligaţi să câştige pentru a rămâne în preajma locurilor care aduc promovarea, constănţenii au avut un debut timorat de partidă, dar au scăpat fără gol primit la acţiunea lui Cojonel. În schimb, Teekoh a deschis scorul în min. 19, reluând cu capul mingea trimisă de Cosmin Matei din lovitură liberă. În plină dominare a gazdelor, giurgiuvenii au fost la un pas de egalare, însă arbitrul Georgian Ionescu a trecut cu vederea un fault clar comis de Larie în suprafaţa de pedeapsă asupra lui Iordache. Repriza secundă a fost şi mai plictisitoare, monotonia fiind spartă abia în min. 73, când Doicaru a fost blocat de Dragne, după ce depăşise în viteză apărarea oaspeţilor. Izbăvirea a venit în prelungiri, când Cosmin Matei a finalizat un contraatac rapid iniţiat de Chico. „Am debutat cu victorie, dar am jucat rău. Nu asta ne este valoarea, dar mai bine jucăm slab şi luăm trei puncte decât să pierdem”, a spus la final antrenorul Ştefan Stoica. „Ne-am chinuit, dar este bine că am câştigat. Publicul trebuie să înţeleagă că suntem la început de drum şi sunt jucători noi, care nu au mai jucat în formula aceasta”, a adăugat fundaşul Emil Ninu. „La 1-0 pentru gazde am avut o lovitură de pedeapsă neacordată, dar, până la urmă, victoria Farului este meritată”, a acuzat antrenorul Dunării, Emil Ursu.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ştefan Stoica): Vlas - Măţel, Ninu, Larie, Mendy - Andrade (61 Doicaru), Teekloh, B. Andone, C. Matei - Cristocea (87 Păcuraru) - Chico (90 M. Ene); Dunărea (antrenor Emil Ursu): Dragne - C. Gheorghe, Şanţmare, Ciocârlan, S. Constantin (61 Odoroabă) - M. Stan, Cojenel (34 Ivaşcă), Bucă, G. Marcu - Şt. Iordache, Bănaru (74 Tigoianu). Cartonaşe galbene: Teekloh, Chico, Doicaru / C. Gheorghe, Bucă. Au arbitrat: Georgian Ionescu (Buzău) - Valentin Avram (Bucureşti) şi Adrian Popescu (Craiova). Spectatori: 1.000.

Celelalte rezultate - vineri: FCM Bacău - CSM Rm. Sărat 0-0; sâmbătă: Dunărea Galaţi - Delta Tulcea 0-0, Dinamo II Bucureşti - Tricolorul Breaza 2-1, FC Botoşani - Gloria Buzău 3-0; Săgeata Stejaru - Petrolul Ploieşti 2-2; duminică: FC Snagov - Victoria Brăneşti 2-0, Sportul Studenţesc - Concordia Chiajna 1-0. Cetate Suceava - Steaua II Bucureşti 0-3, echipa din Suceava fiind dezafiliată, urmând să piardă toate jocurile din retur.

Clasament Seria I

1. Sportul 18 11 3 4 35-12 36 (+6)

2. Brăneşti 18 10 6 2 34-14 36 (+9)

3. FC FARUL 18 11 2 5 27-15 35 (+5)

4. Săgeata Stejaru 18 9 5 4 22-15 32 (+5)

5. Delta Tulcea 18 8 6 4 18-10 30 (+6)

6. Petrolul Ploieşti 18 7 8 3 26-14 29 (+2)

7. FC Snagov 18 7 4 6 31-25 28 (-2)

8. Chiajna 18 8 2 8 24-19 26 (-1)

9. FCM Bacău 18 7 5 6 28-24 26 (-1)

10. FC Botoşani 18 7 4 7 20-18 25 (-5)

11. Steaua II 18 5 8 5 17-15 23 (-1)

12. Dunărea Giurgiu 18 6 5 7 18-22 23 (-1)

13. Dunărea Galaţi 18 6 3 9 12-19 21 (-6)

14. Gloria Buzău* 18 6 5 7 20-25 15 (-1)

15. Cetate Suceava** 18 2 9 7 14-28 15 (-15)

16. Dinamo II 18 4 2 12 17-31 14 (-16)

17. Breaza 18 4 2 12 14-38 11 (-13)

18. CSM Rm. Sărat 18 2 5 11 3-36 11 (-13)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată