FC Farul a plătit taxa la TAS

Ieşită din zona retrogradării la finalul turului Ligii I, formaţia de pe litoral ar putea să aibă o vacanţă de iarnă mult mai liniştită. Constănţenii aşteaptă cu înfrigurare decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, de la care speră să primească trei puncte în “Cazul Nocturna”, referitor la meciul cu Poli Iaşi, din etapa a cincea. Suspendată iniţial din cauza faptului că organizatorii nu au putut asigura condiţii pentru disputarea jocului, partida a fost reprogramată, iar ieşenii s-au impus, în cele din urmă, cu 2-1. După ce a pierdut la toate instanţele din România, oficialii Farului au apelat la forul suprem european şi speră într-o decizie favorabilă. “Zilele trecute am achitat suma de 10.000 de euro pentru ca TAS să judece cazul, termenul limită fiind 28 noiembrie. În plus, am primit de la TAS o hîrtie prin care ne anunţă că Poli Iaşi va fi reprezentată de un avocat român, ceea ce înseamnă că şi ieşenii au plătit taxa respectivă. În aceste condiţii, cred că cel tîrziu săptămîna viitoare cazul va fi luat în discuţie. Sperăm să cîştigăm, pentru că ne-ar ajuta foarte mult în clasament. Pentru noi, este o decizie de şase puncte”, a spus Dan Pîra, directorul executiv al constănţenilor. În cazul unui verdic favorabil, clubul de pe litoral, care va fi reprezentat de cipriotul Chris Gheorghiades, ar acumula 22 de puncte, cu -5 la “adevăr”, şi ar urca pe locul 12 în clasament, la şapte puncte de locurile retrogradante.

Altfel, conducătorii grupării constănţene vor anunţa astăzi lista oficială cu jucătorii care vor părăsi echipa în această iarnă. “Ne vom întîlni în cursul dimineţii, cînd este posibil să aibă loc şi o şedinţă a Comitetului Director, apoi va urma o conferinţă de presă, în care vor fi anunţate deciziile luate”, a spus Pîra. Schimbarea de strategie a fost anunţată de antrenorul principal Ion Marin la conferinţa de presă de la finalul partidei cu CS Otopeni. “Perioada de iarna trebuie să fie una în care să gîndim bine şi să ne reorientăm, trebuie să fructificăm aceasta perioadă pentru ca începutul returului să ne prindă foarte bine pregătiţi, pentru că vom juca nouă meciuri în deplasare şi opt acasă, toate grele”, a explicat “Săpăligă”. Totodată, directorul executiv al FC Farul a promis că în scurt timp vor fi achitate şi restanţele financiare către jucători: “Pînă de Sărbători clubul va fi cu plăţile la zi”.