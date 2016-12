FC Farul a plecat în Antalya

După câteva sezoane în care a efectuat stagiile de pregătire din pauza competiţională doar în ţară, FC Farul Constanţa a “spart gheaţa” şi a plecat ieri într-un cantonament de zece zile în Antalya (Turcia). Constănţenii, care se vor întoarce acasă pe 25 februarie, vor disputa şi cinci meciuri amicale în perioadă.

„Este un cantonament binevenit, în care vom putea lucra mai mult la partea tactică şi vom avea parte de terenuri şi condiţii de antrenament foarte bune. În plus, vor fi şi câteva partide de verificare tari şi va interveni şi o stare de oboseală, astfel că vom vedea cum reacţionează jucătorii în condiţii mai dificile. Dacă am fi rămas în ţară, nu găseam nici adversari pentru jocurile amicale, iar eventualele amicale se desfăşurau pe sintetic sau în noroi. Ne-am propus să jucăm pe 15, 17, 20, 22 şi 23 februarie. Zece zile sunt suficiente pentru trasarea unei linii în privinţa jocului, dar nu şi pentru a lucra în amănunt, dar ne vom axa şi pe cristalizarea unei formule de start. Conducerea clubului a făcut un efort pentru a ne asigura acest cantonament, care era necesar pentru că vorbim de o echipă tânără şi mult schimbată faţă de tur”, a spus antrenorul principal al Farului, Alin Artimon, care are la dispoziţie 23 de jucători: G. Curcă, I. Neagu - portari; Băjan, Birău, Ţabără, Buzea, I. Popescu, Bumbac, Drugă, Niţescu, Săceanu, Stavian, S. Popescu, Nicola, Călinţaru, I. Constantinescu, Fuchs, Ivanovici, Pîslaru, S. Chiţu, Stoianof, Coteanu şi Mucsi - jucători. Ieri, înaintea plecării în Antalya, ultima achiziţie a constănţenilor, Constantin Bumbac, a semnat un contract pe un an şi jumătate.

Partidele de verificare din Antalya ar putea fi ultimele pentru constănţeni, înaintea debutului returului Ligii a II-a, programat pe 9 martie. „După revenirea la Constanţa, jucătorii vor primi câte două zile libere, astfel că programarea unui amical cu o săptămână înaintea reluării campionatului nu ar fi potrivită. A fost o variantă cu un joc împotriva unei echipe bulgare, dar acest meci a căzut, pentru că întrecerea internă din ţara vecină începe pe 2 martie. În aceste condiţii, vom programa, cel mai probabil, un meci-şcoală”, a spus Artimon.