FC Farul a produs o surpriză uriaşă la Călăraşi

Cu o echipă decimată de accidentări şi suspendări, în care au fost titularizaţi patru jucători la vârsta majoratului, FC Farul a produs o surpriză imensă sâmbătă, impunându-se în fieful uneia dintre candidatele la promovare, Dunărea Călăraşi, scor 3-2, în etapa a 9-a din play-off-ul Seriei I a Ligii a 2-a. Partida a început în nota de dominare a gazdelor, care şi-au creat mai multe ocazii de a marca, printre care şi o bară, la şutul lui Mihai Popescu. Scorul a fost deschis însă de constănţeni, în min. 37, după ce Pătulea a reluat cu capul din marginea careului mic. În repriza secundă, călărăşenii s-au aruncat în ofensivă, dar au irosit mai multe oportunităţi de a egala, iar elevii lui Ion Barbu au profitat, lovind pe contraatac. Astfel, în min. 68, Tigoianu şi Pătulea au scăpat spre poarta apărată de C. Lungu, însă primul a fost faultat de Ţenea, din postură de ultim apărător, şi fundaşul gazdelor a fost eliminat. Patru minute mai târziu, tot pe un contraatac, Pătulea l-a servit perfect pe S. Chiţu şi veteranul formaţiei de pe litoral a trimis mingea pe lângă C. Lungu. Diferenţa a crescut în min. 75, tot la capătul unei acţiuni rapide de contraatac, S. Chiţu pasându-i de această dată lui Pătulea, care a realizat „dubla”. Gazdele au redus din handicap în min. 84, când V. Alexandru a şutat puternic în transversală, iar mingea a căzut dincolo de linia porţii. În ultimul minut al timpului regulamentar, s-a restabilit egalitatea numerică, Loloţ, aflat la debutul în liga secundă, primind al doilea cartonaş galben. Mai mult, călărăşenii au mai înscris o dată, în ultimul minut de prelungire, prin Kanda, care a şutat puternic din mijlocul careului, dar era prea târziu pentru a-i împiedica pe constănţeni să bifeze al treilea succes din play-off, toate obţinute în deplasare. “Bucuria este cu atât mai mare, cu cât această victorie vine după declaraţiile dată de cei de la Rapid. Să nu mai vorbească atât, pentru că am arătat că avem onoare. Ne-am luat revanşa şi după cele două eşecuri la scor de pe teren propriu cu Dunărea, iar succesul nostru îi doare tare pe adversari, mai ales că a venit într-un moment în care aveau nevoie mare de puncte. Puteam să mai înscriem, dar şi ei au avut multe ocazii. Mai avem de luat o revanşă şi în faţa brăilenilor, în ultima etapă, şi încercăm să încheiem sezonul pe locul 4”, a spus antrenorul Ion Barbu.

Au evoluat pentru FC Farul: I. Dinu - Loloţ, Ţăranu, Ad. Ionescu (52 G. Dumitriu), Corcoveanu - Tigoianu (90+1 Zugravu), Al. Ioniţă I, Vlăescu (65 Al. Matei), C. Neagu - S. Chiţu, Pătulea.

Tot sâmbătă s-a disputat partida Dacia Unirea Brăila - SC Bacău 2-0, în timp ce duminică, de la ora 14.00 (în direct la Digisport 1), are loc meciul Rapid Bucureşti - Academica Clinceni. În cazul unei victorii, giuleştenii promovează matematic în Liga 1, însă trebuie să aştepte decizia FIFA în privinţa penalizării cu 6 puncte.

Clasament play-off: 1. Rapid 40p (golaveraj: 8-9), 2. Călăraşi 38p (19-8), 3. Brăila 34p (14-11), 4. SC Bacău 29p (15-15), 5. FC FARUL 28p (15-21), 6. Clinceni 27p (14-21).

