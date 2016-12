FC Farul a rămas din nou fără fundaş stânga

RASTOVAC ARE ÎNTINDERE. Cu două zile înaintea derby-ului cu Victoria Brăneşti, programat sâmbătă, de la ora 13.00, la Constanţa, în etapa a 20-a a Ligii a II-a, antrenorul Ştefan Stoica se confruntă cu mari probleme de efectiv. Forţat să-l cheme de la echipa secundă pe Andrej Rastovac, din cauza suspendării lui Gaston Mendy, tehnicianul Farului a rămas din nou fără variante pentru postul de fundaş stânga. Cu câteva minute înaintea finalului antrenamentului desfăşurat ieri, slovenul a efectuat o alunecare şi s-a ales cu o întindere la coapsa piciorului stâng, existând şanse mici să fie recuperat până la ora meciului de sâmbătă. Şi portarul Vlas s-a accidentat la şedinţa de pregătire de ieri, fiind diagnosticat cu o tendinită la piciorul drept, şi a devenit incert pentru disputa cu Brăneşti. În plus, la antrenament nu a fost prezent nici Emil Ninu, care a acuzat dureri puternice la genunchiul piciorului drept, din cauza unei leziuni la ligamentul colateral intern. Fundaşul central împrumutat de la Steaua va urma însă un tratament în următoarele două zile şi va evolua cel mai probabil cu infiltraţii. „Avem probleme mari de lot, dar mergem mai departe şi trebuie să găsim variante, atât pentru postul de fundaş stânga, cât şi pentru cel de fundaş central. Am avut ghinion, ca şi săptămâna trecută, când ne-au lipsit ambii mijlocaşi centrali, şi suntem obligaţi să improvizăm”, a spus Ştefan Stoica. În ciuda problemelor, constănţenii au drept obiectiv victoria în disputa cu formaţia pregătită de Ilie Stan. „Este un meci decisiv pentru promovare. Pentru mine, egalul reprezintă de fapt o înfrângere, pentru că riscăm să pierdem contactul cu primele două clasate. Vom avea o sarcină dificilă, mai ales că Brăneşti are doi atacanţi foarte buni”, a declarat fundaşul Ionuţ Larie. „Un eşec ne-ar diminua mult şansele la prima poziţie. Vom întâlni o echipă puternică, mai ales de la mijloc în sus”, a adăugat căpitanul Alexandru Măţel. Nici oaspeţii nu se mulţumesc doar cu un egal, antrenorul Ilie Stan anunţând că echipa sa vine la Constanţa să câştige: „Mergem să câştigăm la Constanţa. Sunt supermulţumit de modul în care arată acum echipa. N-avem nume mari, dar toţi băieţii sînt extrem de disciplinaţi şi de muncitori”.

IOVĂNESCU, DIN NOU INTUBAT. Starea de sănătate a preşedintelui executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu, operat la inimă în urmă cu o săptămână, s-a agravat, din nou, ieri, necesitând intervenţia rapidă a medicilor. După ce a suferit sâmbătă un stop cardiorespirator, iar luni a trecut cu bine peste un accident vascular cerebral minor, oficialul constănţean a avut mari probleme de respiraţie. „A fost nevoie ca medicii să-i facă o traheotomie pentru a-l intuba, întrucât există riscul mare de edem pulmonar. Tototdată, i s-a făcut o tomografie pentru a vedea dacă nu a suferit încă un atac vascular cerebral, iar rezultatele au fost bune”, a declarat doctorul clubului de pe litoral, Cristian Dobre. Preşedintele Farului este în continuare internat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Constanţa.