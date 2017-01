FC Farul a rămas fără amicale în Cipru

Înainte de plecarea în cantonamentul din Cipru, antrenorul Ion Marin a anunţat că-şi doreşte perfectarea a şase jocuri amicale în cele zece zile ale stagiului de pregătire. “Vreau ca fiecare jucător din lot să dispute cel puţin trei meciuri de la cap la coadă. Avem trei partide deja aranjate şi vom căuta şi alţi adversari”, a spus “Săpăligă”. Ca şi vara trecută, în Austria, gruparea de pe litoral are însă mari probleme în această privinţă. Anunţatul amical cu Energia Vladivostok, care ar fi trebuit să aibă loc duminică, nu se va mai disputa, după ce formaţia rusă şi-a anulat cantonamentul din Insula Afroditei. Mai mult, disputarea unei alte partidă de verificare, cu cehii de la Viktoria Plzen, programată pe 24 ianuarie, este pusă sub semnul întrebării. Singura certitudine rămâne disputa cu cu formaţia sud-coreeană Gyeungham, programată luni. “Încercăm să perfectăm şi alte jocuri, ducem tratative cu SK Metalurgs Liepajas, locul al doilea în campionatul leton, formaţie care se află cu noi în hotel”, a precizat Ion Marin. Letonii, care au deplasat un lot de 18 jucători în Cipru, vor întîlni duminică pe Dinamo Bucureşti şi este puţin probabil să accepte să joace sîmbătă cu FC Farul. Dacă nu se va ajunge la un acord, tehnicianul constănţean va împărţi lotul în două, urmînd să se dispute un joc-şcoală. Începînd de vineri, Ion Marin are la dispoziţie încă doi jucători, portughezul Chico, ajuns la Aiya Napa după ce a primit cîteva zile libere, şi liberianul Ben Teekloh, care şi-a rezolvat problemele legate de viză.