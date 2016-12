FC Farul a rămas în Liga a II-a

La capătul celui mai slab sezon din istoria clubului, FC Farul Constanţa a reuşit să se salveze de la retrogradare, după ce a învins, ieri, pe teren propriu, în etapa a 30-a, ultima a Ligii a II-a la fotbal, pe Săgeata Năvodari, cu 3-1 (Călinţaru 13, S. Chiţu 28, Buzea 48 / Pantelie 74). Resuscitată de antrenorul Ion Răuţă, după o primă parte a campionatului dezastruoasă, echipa de pe litoral a bifat al şaselea meci fără înfrângere şi a terminat deasupra zonei retrogradabile. Ultima apariţie din acest an competiţional le-a oferit o misiune uşoară în faţa năvodărenilor, care, deja promovaţi în prima ligă, au abordat partida cu echipa secundă. În aceste condiţii, constănţenii au dominat startul întâlnirii, iar Sg. Popescu, Săceanu şi Călinţaru l-au întins pe Gordin cu şuturi de la distanţă. În cele din urmă, ultimul a reuşit să deschidă scorul în min. 13, când a şutat din careu la colţul lung. Gazdele au continuat să domine, mărindu-şi avantajul în min. 28, când S. Chiţu a scăpat singur, l-a driblat pe Gordin şi a marcat în poarta goală. Săgeata a replicat timid, prin Şicu, dar căpitanul oaspeţilor a ratat de două ori şansa de a reduce din handicap. Finalul primei reprize a adus un gol anulat pentru Farul, după ce Bumbac a faultat în atac. Diferenţa s-a mărit totuşi la trei minute de la reluare, când Buzea a reluat din 6 m, în urma unei lovituri de colţ. Scăpaţi de emoţii, elevii lui Răuţă au ridicat piciorul de pe acceleraţie, iar ocaziile au dispărut. Monotonia a fost spartă de torpila lui Şicu, de la 30 m, dar mingea a trecut puţin pe lângă poartă. Cu un sfert de oră înainte de final, năvodărenii au marcat golul de onoare, printr-un fost farist, Pantelie, care a trimis de careul mic pe lângă Neagu. Pe final nu s-a mai întâmplat nimic, iar FC Farul a scăpat de cea mai mare ruşine din istoria clubului, retrogradarea în Liga a III-a.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Răuţă): V. Neagu - Băjan, Bumbac, Buzea, Niţescu - Fuchs (65 Ivanovici), Săceanu, Ghenciu (46 Igiroşanu) - Sg. Popescu, S. Chiţu, Călinţaru (72 Coteanu); Săgeata (antrenor Mihai Guliu): Gordin - Bold, Sg. Bar, Nazîru, Filip (76 Taifas) - Dogaru (87 Pletea), Coconaşu, Bangheorghe (86 Comşa), Cazan - Şicu, Pantelie. Cartonaş galben: Bangheorghe. Au arbitrat: Mihai Amorăriţei (Cîmpina) - Liviu Ciubotariu şi Florin Vişanu (ambii din Galaţi).

SĂGEATA VA JUCA LA CONSTANŢA. La finalul partidei, ambii antrenori au venit fericiţi la conferinţa de presă. „A fost un joc cu mare încărcătura, iar acest lucru s-a văzut în evoluţia echipei. Am avut noroc că Săgeata nu a venit cu prima echipă. Sunt cel mai bucuros că ne-am îndeplinit obiectivul, dar cred că a fost unul ruşinos, iar actualul sezon a fost cel mai slab din istoria clubului. A fost extrem de dificil să ne salvăm, dar am acceptat să preiau echipa pentru că am văzut ce caractere au jucătorii şi am ştiut că, dacă facem o schimbare, este imposibil să nu avem rezultate”, a declarat antrenorul Farului, Ion Răuţă. „Pentru noi a fost un meci de vacanţă, pe care l-am abordat cu jucătorii folosiţi mai puţin în acest campionat. Am încercat să scoatem măcar un egal, dar Farul şi-a dorit mult cele trei puncte şi asta s-a văzut în atitudinea din teren. În privinţa licenţei pentru prima ligă nu avem cum să nu o luăm, pentru că toate actele sunt în regulă. Am parafat contractul cu FC Farul pe o perioadă de un an şi vom juca în prima ligă la Constanţa. Săptămâna viitoare ne vom întâlni şi vom discuta atât despre numele noului antrenor, cât şi despre programul de pregătire al echipei. În plus, trebuie să aducem mulţi jucători, pentru că nu putem face faţă cu acest lot în prima ligă”, a spus antrenorul năvodărenilor, Mihai Guliu.