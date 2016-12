FC Farul a remizat la Slobozia

FC Farul Constanţa a încheiat vineri seria partidelor de verificare dinaintea debutului sezonului în Liga a II-a la fotbal. Formaţia pregătită de Marian Pană a întâlnit, în deplasare, una dintre candidatele la promovare din Seria a II-a a Ligii a III-a, Unirea Slobozia, obţinând un rezultat de egalitate, scor 1-1. Scorul a fost deschis de gazde, în min. 40, când apărarea constănţeană nu a fost atentă la o lovitură liberă trimisă de pe partea dreaptă, iar Bozean a trimis în plasă. Constănţenii au revenit după pauză, egalând prin Robert Neagoe, care a reluat din faţa porţii, tot în urma unei lovituri libere. Partida a fost destul de încinsă, antrenorul cu portarii de la FC Farul, Valentin Covaciu, fiind trimis în tribună din cauza protestelor, cu cinci minute înainte de final. Chiar dacă echipa sa nu a câştigat, Marian Pană s-a declarat mulţumit de jocul prestat, admiţând însă că mai sunt de pus la puncte multe lucruri: „A fost un joc de luptă, mai ales că am întâlnit un adversar destul de bun. Am luat un gol prostesc, în urma unei faze fixe, dar am ratat câteva mari ocazii clare de a marca. Per total, jocul a fost în regulă, dar mai avem multe de pus la punct. Suntem naivi în unele momente şi ratăm destul de mult”. În formaţia constănţeană şi-a făcut apariţia Robert Neagoe, un mijlocaş stânga în vârstă de 29 de ani, care a mai trecut pe la FC Argeş, Dacia Mioveni, Royal Antwerp FC, Gloria Bistriţa şi ACSMU Iaşi. Ultima oară, Neagoe a jucat pentru Digenis Akritas Morphou, un club cipriot din liga secundă. „Îl vom vedea şi la antrenamentul de sâmbătă, apoi vom decide dacă va rămâne la echipă. Sper ca în zilele următoare să se rezolve şi transferul lui Ivanovici”, a adăugat Pană, care a decis să-şi cheme elevii la antrenament sâmbătă dimineaţă, urmând să le ofere apoi două zile libere. În partida de vineri, pentru FC Farul au evoluat: Cernea - Niţescu, L. Dobre, L. Ştefan (46 M. Posteucă), V. Sandu - Ivanovici (60 Husein, 85 Chehaia), Buzea (85 Ştefoi), Stăncioiu, Gh. Badea (46 R. Neagoe) - Şt. Ciobanu (60 Al. Paraschiv), Pătulea.