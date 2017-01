FC Farul a renunţat la sîrbul Jasic

Prezentat oficial de conducătorii Farului drept una dintre soluţiile pentru acoperirea postului de fundaş dreapta, sîrbul Vladimir Jasic a fost trimis “la plimbare” după doar trei săptămîni de pregătire cu gruparea de pe litoral. Chiar dacă a semnat un contract pe o perioadă de patru ani şi jumătate cu formaţia constănţeană, Jasic (24 de ani) a fost anunţat vineri de antrenorul principal Ion Marin că s-a renunţat la serviciile sale. Jucătorul venit de la formaţia sîrbă de ligă secundă CSK Pivara Celarevo a dezamăgit în stagiul din Cipru, tehnicienii considerînd că este sub valoarea celor doi fundaşi dreapta aflaţi în lot, Răzvan Farmache şi Cosmin Băcilă. “Este slab, vom căuta o formulă pentru ca jucătorul să fie liber să plece la altă echipă. Sîntem în continuare în căutarea unui fundaş dreapta şi a unui fundaş central”, a spus “Săpăligă”. Tehnicianul Farului s-a arătat însă mulţumit de evoluţia celorlalţi jucători în cantonamentul din Cipru. “Am efectuat un turneu foarte bun, am avut condiţii excelente de cazare, masă, pregătire, terenuri superbe, sală de forţă foarte bine dotată. Am întîlnit trei echipe foarte bune, de primă ligă, şi sînt mulţumit de cum s-au comportat băieţii. În cele trei jocuri de verificare am încercat să căutăm diferite formule de sistem, cît şi de dinamică. Se pare că acum avem mai multe soluţii de atac. Chico, care a dat două goluri, şi Gosic m-au convins că au meritat să fie aduşi la echipă”, a explicat Ion Marin. Farul a susţinut în stagiul de pregătire din Cipru trei partide de verificare, iar bilanţul este următorul: o victorie (2-1 cu formaţia sud-coreeană Gyeongnam, goluri Chico şi Gerlem), un meci egal (0-0 cu AEL Limassol) şi o înfrîngere (2-3 cu Viktoria Plzen - din Cehia, goluri Chico şi Todoran). Delegaţia constănţeană a revenit în noaptea de vineri spre sîmbătă în ţară, iar jucătorii vor avea liber pînă luni. Miercuri, de la ora 11.00, “rechinii” vor susţine, la Constanţa, un amical cu divizionara secundă Dunărea Galaţi, după care Ion Marin va stabili jucătorii care vor pleca pe 1 februarie în turneul din Antalya.