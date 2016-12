FC Farul a retrogradat matematic în Liga a III-a

07:52:06 / 19 Mai 2014

Oltean parlit si tigan sarac

Oltene! Daca asa intelegi tu reintinerirea echipei, inseamna ca la voi in Oltenia se face asa. Joci in continuare cu aceeasi mercenari care nu au nici o treaba cu Farul, si juniorii Farului care sunt constanteni adevarati stau degeaba, si nu-i baga nimeni in seama. Tii minte in iarna la meciurile de pregatire ca te-au batut juniorii, si tu continui cu aceleasi panarame. Echipa de ieri nu este una intinerita, ci una care nu a castigat niciun meci in jumatate de an. Adevarata intinerire inseamna cand scapi de toate panaramele care stau cu casa si masa si nu fac nimic pt. aceasta echipa, si iei toti juniorii si faci o noua echipa. Tigane asa scapi si de cheltuieli, pt. ca nu le mai platesti casa si masa, toti fiind constanteni.