FC Farul a smuls primul punct în deplasare

Considerată “victimă sigură” în acest sezon, FC Farul a dat peste cap toate calculele hârtiei, reuşind să se menţină deasupra locurilor retrogradante din Seria I, după primele cinci runde ale Ligii a II-a. Elevii lui Ioan Sdrobiş au dat lovitura sâmbătă, în etapa a 5-a, bifând primul punct în deplasare în acest sezon, 1-1 în fieful celor de la Juventus Bucureşti, în ciuda unui arbitraj potrivnic. După un debut echilibrat, cu ocazii la ambele părţi, constănţenii au deschis scorul în min. 34, prin Adrian Câmpeanu, care a profitat de o gafă a defensivei adverse şi a trimis cu capul peste portarul Tudor. Împinşi de la spate de arbitrul Adrian Illyeş, bucureştenii au obţinut o lovitură de pedeapsă în repriza a doua, în min. 60, acordată uşor la un duel între N. Creţu şi Scărlătescu, iar Călinţaru a readus egalitatea cu o execuţie spectaculoasă de la punctul cu var. Până la final, gazdele au căutat golul victoriei, dar cea mai mare ocazie le-a aparţinut tot constănţenilor, Liviu Ştefan zguduind transversala cu un şut puternic dintr-o lovitură liberă de la 25 m. „Nu am jucat deloc rău, chiar dacă am avut şi ceva şansă. În plus, arbitrul a acordat un penalty gratuit pentru gazde, în genul celui de la meciul amical dintre Turcia şi România. Până la urmă, şi un punct este important, dar o victorie ar fi fost extraordinară”, a spus secundul Gică Butoiu. „A fost greu, dar ne-am îndeplinit obiectivul şi am legat două rezultate pozitive. Suntem obligaţi să venim şi cu al treilea, o victorie pe teren propriu, în meciul cu Dunărea Galaţi”, a adăugat preşedintele constănţenilor, Relu Damian. Pentru FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu) au evoluat: Zdrâncă - Vajou, L. Ştefan (cpt.), Buzea - Scărlătescu (61 Paşcovici), Lucan, Boboc, Parfenie - M. Munteanu (82 Hurdubei), Ad. Câmpeanu (46 Husein), B. Rusu.

Rezultatele etapei în Seria I - sâmbătă: Săgeata Năvodari - Concordia Chiajna 0-1; Juventus Bucureşti - FC Farul Constanţa 1-1; CS Otopeni - Viitorul Constanţa 2-1; Gloria Buzău - Astra II Giurgiu 0-0; CF Brăila - Delta Tulcea 2-3; Dunărea Galaţi - FC Snagov 3-0; duminică: Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Botoşani 2-0, Dinamo II Bucureşti - Steaua II Bucureşti 1-0. Clasament: 1. Ceahlăul 13p (golaveraj: 15-4); 2. Chiajna 13p (10-5); 3. Săgeata 12p; 4-5. Steaua II şi CS Otopeni 9p (5-4); 6. Dinamo II 9p (6-6); 7. Viitorul 8p; 8. Dunărea 7p (8-6); 9. Delta 7p (9-11); 10. FC Botoşani 5p (9-7); 11. FC Farul 5p (4-7); 12. Juventus 4p (7-9); 13. Astra 4p (4-10); 14. FC Snagov 3p; 15. CF Brăila 1p; 16. Gloria Buzău* -2p (*echipă penalizată cu 6 puncte).