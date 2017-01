FC Farul a sunat adunarea prima

După un sezon departe de aşteptări, FC Farul a mers pe principiul “cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge”. Echipa pregătită de Ion Marin a început, ieri, pregătirile pentru campionatul viitor, fiind prima grupare din Liga I care a sunat adunarea. “Ne-am grăbit pentru că avem multe de pus la punct. În această săptămînă vom efectua un control medical riguros pentru fiecare jucător, cu date suplimentare, pentru a stabili antrenamente individuale. Vrem să facem o treabă bună şi cred că două luni reprezintă o perioadă suficientă. Campionatul va fi disputat şi am văzut că echipele nou promovate au început deja să se întărească şi pot apărea surprize. Noi sperăm să nu mai trecem prin emoţiile cumplite din sezonul trecut”, a declarat “Săpăligă”. Singurele noutăţi faţă de lotul din sezonul trecut sînt de fapt revenirile unor jucători împrumutaţi la alte formaţii: Tibor Moldovan (Nyiregyhaza, Ungaria), Marcel Otvoş (Delta Tulcea) şi Ionuţ Larie (CSM Rm. Vîlcea). “Sîntem în discuţii avansate cu doi jucători din ţară şi sperăm ca pînă la sfîrşitul acestei săptămîni să semnăm deja actele de transfer. În plus, aşteptăm şi cîteva răspunsuri de peste hotare, de la jucători pe care am vrea să-i achiziţionăm. La capitolul plecări, Todoran are o ofertă clară de la Unirea Urziceni (n.r. - de 500.000 de euro), pe care o vom analiza. Cu siguranţă, însă, nu va pleca decît dacă vom reuşi aducerea unor jucători de valoare care să-l poate înlocui. În privinţa mea, pot spune că rămîn la Farul pentru această perioadă de pregătire, dar nu ştiu încă în ce calitate voi continua. Este posibil ca Farul să se transforme în societate pe acţiuni în această vară, iar investitorii vor decide. De aceea, este prea devreme să vorbim şi despre un obiectiv pentru sezonul viitor”, a explicat Ion Marin.

La reunirea de ieri dimineaţă, de la Stadionul “Farul”, au fost prezenţi următorii jucători: G. Curcă şi Vlas - portari; Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim, L. Florea, Gheară, Larie, Păcuraru, Pătraşcu, L. Mihai II, Soare, Todoran, Băcilă, Voiculeţ, Mendy, Nanu, Chico, Gosic, T. Moldovan, D. Florea şi Gerlem. Au absentat: Teekloh, aflat în cantonament cu echipa naţională a Liberiei, Marius Nae şi Marcel Otvoş, care s-au căsătorit şi sînt în luna de miere, şi portarul Răzvan Stanca, aşteptat să revină după împrumutul la Dacia Mioveni.

Amicale tari pentru “rechini”

Elevii lui “Săpăligă” vor avea parte de adversari puternici în partidele de verificare. După două săptămîni de pregătire la baza proprie, constănţenii vor pleca la Kaprun (Austria), unde vor participa la un turneu amical în perioada 16-19 iunie. În cadrul acestei competiţii, FC Farul va întîlni pe Saturn Moscova (Rusia), Austria Viena (Austria) şi Dnepr Dnepropetrovsk (Ucraina), datele de disputare ale jocurilor fiind 22, 25 şi 28 iunie. La Kaprun, Ion Marin intenţionează să deplaseze un lot numeros, format din 26 de jucători. La revenire, Şchiopu şi compania se vor antrena la Constanţa pentru cîteva zile, urmînd ca în perioada 3-15 iulie să efectueze al doilea stagiu de pregătire al verii, cel mai probabil în Portugalia, la Luso. “Este o localitate aflată la 50 de km de Porto, o zonă muntoasă, un fel de Sinaia, care oferă condiţii excelente de pregătire. Ne dorim mai multe meciuri de verificare, cu adversari puternici, dar pînă în acest moment nu avem confirmare decît din partea unui singur club în acest sens. Vom insista în acest sens în zilele următoare, dar, dacă nu se va rezolva, vom schimba locaţia. La revenirea în ţară, vrem să mai disputăm două amicale, ultimul dintre ele în condiţiile primei etape”, a spus antrenorul Farului.

Roberto Iancu, prima achiziţie

FC Farul Constanţa l-a achiziţionat, luni, pe mijlocaşul Roberto Iancu, de la Progresul Bucureşti, care a semnat cu clubul de pe litoral un contract pe trei sezoane. Transferul lui Roberto Iancu este primul realizat de Farul în această vară. Iancu (26 de ani) a evoluat doar la Progresul Bucureşti, începînd din 2003, cînd a debutat în Liga I, într-un meci cu FC Argeş, pierdut de “bancari”, cu 0-2. Constănţenii sînt foarte aproape de a-l transfera şi pe mijlocaşul Marius Croitoru, jucător care a fost împrumutat de Steaua, la Ceahlăul Piatra Neamţ, în returul sezonului trecut.